Justicia

| Pancho Rendón

2018-04-02

Pegaso fue administrativo,

nada que ver en el operativo

Es increíble pero es una verdadera realidad que la seguridad de los morelenses dependa de un alto mando inexperto, prepotente y altanero, como lo es el comandante Alejandro Ocampo Galindo quien funge como Director General de la Policía Preventiva Estatal, conocido como clave “Pegaso”, de quien la misma tropa dice que siempre fue trabajador administrativo de la misma Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero a la llegada del fuereño Alberto Capella Ibarra, al revisar su expediente notó que no tenía broncas pendientes y le da el mando operativo.

Es por ello que los policías del estado trátese del fallido Mando Único o de la ahora flamante Policía Morelos, les vale robar a la ciudadanía al momento de efectuar revisiones a las personas supuestamente sospechosas en la vía pública, con lo que claramente le “pican los ojos” a su jefe Pegaso, si saben de antemano que éste no sabe nada de lo que realmente sucede en la calle, por ese motivo se tiene una mala imagen de la dañada Policía Morelos, que masacra familias completas en sus casas o bien que de la manera más cobarde se dan el lujo de “fabricar” e inventar delincuentes de la forma más impune que jamás se había visto en la Policía Preventiva desde que la creo el capitán Moisés Maislin con el único fin de servir a la ciudadanía, pero ahora todo es al contrario y la Policía de hoy no protege a la ciudadanía, pues se sirven de ella y forma descarada.

Por eso mismo todos los policuicos se mofan de la Dirección de Asuntos Internos, ya que sólo está como vil espantapájaros, pues no sanciona a los malos elementos, mientras que Capella se da el lujo de reconocer a uno que otro “placa” ya sea por años de servicio o por su honestidad.

Basta recordar que los verdaderos jefes operativos salieron de la misma tropa, como lo fueron en su momento el primer director de la Preventiva, La Trucha Samano o Arturo El Negro Torres, así como Pedro Lara Rodríguez el famoso X-8, sin dejar pasar al experimentado comandante Enrique Flores Reyna, o al mismo Pancho Pantera, quienes conociendo a los malos elementos los mantenían bajo la lupa y en servicios donde estuvieran alejados de tener contacto con la ciudadanía, pero todo eso tal parece que al tijuanense no le interesó, quiso venir a descubrir el hilo y con sus ocurrencias de jugarle al Policía Chino, ya se dio cuenta que simplemente su estrategia no funciona pero él mismo se engaña y dice que su policía es la mejor, cuando en realidad es la más temida por la población, pues ya no saben si cuidarse de los delincuentes o de los policías.

La falta de experiencia como policía operativo ha demostrado que el comandante Alejandro Ocampo “Pegaso” no tenga ni la más mínima idea de cómo prevenir los delitos y todo por carecer de los conocimientos ya que si algo sabe él es de documentación y papelería que eso sí es su fuerte, pero ya le resta poco tiempo a la presente administración para que dejen a Morelos los fuereños y quien llegue sea alguien de aquí mismo que conozca a la tropa que es lo principal y que sepa de la problemática de la inseguridad en la entidad y no con simples ocurrencias quieran engañar a la sociedad, haciendo creer que todo es un éxito.

La prueba está que los mismos escoltas de Alejandro Ocampo, Pegaso, conociendo que no sabe nada del operativo se accidentaron en la Autopista del Sol, cerca de Torre Morelos; las malas lenguas juran y perjuran que los dos polis que iban en la patrulla 00580 con la que se estrellaron en la parte trasera de un tráiler iban bajo los efectos del alcohol, pero otras personas refieren que les ganó el sueño (pero si están cansados para qué les permitieron que salir y por poco se matan), en fin, la bronca es que ambos siguen delicados de salud en el deshuesadero del IMSS, pero hasta el momento la misma Comisión Estatal de Seguridad Pública guarda hermetismo total, pues de los daños ni dicen nada, pues los tendrá que cubrir el seguro pues no les queda de otra al fin y al cabo que para eso las alquilaron.

Y pues si Alberto Capella sólo estuvo seis meses al frente de la seguridad de los tijuanenses eso no quiere decir que sea un experto policía si también carece de experiencia y cree que fabricando delincuentes se va a ganar la confianza de los morelenses, pues que está equivocado y ya urge que regrese a Tijuana donde la violencia e inseguridad es similar a la que estamos viviendo aquí en Morelos, donde por cierto en estos primeros tres meses del 2018 ya han sido ejecutadas 216 personas, sin que nadie haga algo por frenar este baño de sangre y si como dicen son ajuste de cuentas de grupos criminales, entonces la Policía está pintada o que, no sirve de nada esa estrategia que con el tiempo dirá que grupo delincuencial fue protegido por la autoridad en turno y hoy se entiende porque la delincuencia común aprovecha la falta de experiencia de los mandos y ahora hasta grúas oficiales de la comuna utilizan para cometer actos delictivos; en una palabra la CES no puede con el paquete de la seguridad que se les salió de las manos.