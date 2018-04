Cultura

Víctor Manuel Barceló R. |

2018-04-02

Desde Tabasco

Por su lado, el analista político, Augusto Álvarez apunta: el gobierno muestra impericia ante el anuncio de Maduro de acudir de todas maneras a la Cumbre de las Américas, y deplora las declaraciones de la premier, Mercedes Aráoz, en el sentido de impedir a toda costa la entrada del mandatario bolivariano. Pero este penoso episodio tiene un origen espurio y como tal será superado en consecuencia. Ver:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/02/20/se-multiplican-las-criticas-en-peru-a-intento-de-excluir-a-maduro-de-la-cumbre-de-las-americas/#.Wp17g73OWfQ

Retornando al proceso Electoral de Venezuela, después de una reunión con autoridades del Consejo Nacional Electoral, los candidatos presidenciales dialogaron con la prensa sobre la legitimidad de las elecciones, que ahora tienen nueva fecha: el 20 de mayo. Fue así porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció, que las elecciones presidenciales en el país, serán aplazadas y se realizarán a mediados del mes de mayo. Los polémicos comicios, duramente criticados en la comunidad internacional, con el pretexto de no cumplir con las garantías democráticas requeridas, habían sido fijados, en primera instancia, para el 22 de abril.

La decisión, según el ente electoral, se tomó tras un acuerdo alcanzado entre los partidos que oficializaron candidaturas a la presidencia y representantes del Gobierno. "(Las partes) celebran la firma de acuerdo de garantías electorales con la participación de los partidos políticos, quienes se comprometen ante el país llevar a cabo el proceso electoral con mayor tranquilidad y transparencia", sostuvo la presidenta del organismo, Tibisay Lucena. De esta forma, la elección se haría en simultáneo con las de consejos legislativos estatales y municipales, según el acuerdo leído en un acto en el CNE. "Con este acuerdo se ratifica el diálogo en República Dominicana y se procede a escoger a nuestros líderes y representantes con las más amplias garantías electorales, porque el CNE se compromete y ha cumplido con estos acuerdos", añadió, refiriéndose a los diálogos entre la oposición y el Gobierno venezolano.

Entre los acuerdos firmados se encuentra el de enviar una comunicación al Secretario General de la ONU, para que llegue al país, junto a organizaciones internacionales que sean testigos del proceso electoral. El anuncio llega luego de que finalizara el plazo para la inscripción de candidaturas y tras las declaraciones del aspirante chavista disidente, Henri Falcón, quien había solicitado el aplazamiento de la fecha de los comicios.

Esta nueva información generará polémica entre la comunidad internacional y la oposición venezolana, puesto que el mismo CNE había rechazado la propuesta de Maduro de realizar comicios presidenciales paralelamente a los legislativos y municipales. Esto, según había argumentado el ente electoral, porque implicaba un proceso demasiado complejo, para el cual no estaban preparados. Pero en acuerdo de los partidos que participarán se decidió lo ya expresado. Fuente: Emol.com- http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/03/01/897027/Anuncian-que-elecciones-presidenciales-en-Venezuela-se-postergaran-para-mayo.html

La elección la realizarán con una población de 32 292 010 habitantes, con 20 482 113 inscritos para el proceso electoral que elegirá presidente para el período 2019-2025. La presión internacional se ejerce por testaferros del imperio: OEA y grupo de Río (impulsado por Perú). Empero, Avanza Progresista, una fracción de COPEI y el MÁS, junto al PSUV están listo para la contienda, para lo que definen sus candidatos.

Fórmula presidencial Partido Cargos públicos.

Nicolás Maduro (55 años) PSUV P. de la República. (2013-2018)​

Henri Falcón (56 años) Avanzada Progresista.

Militar retirado y abogado.

Gobernador de Lara (2008-2017)

Reinaldo Quijada (58 años) Unidad Política Popular (UPP)

Javier Bertucci (48 años) Pastor evangélico. Esperanza-Por-El-Cambio.

Francisco Visconti Osorio (72 años) Militar retirado. Independiente

Luis Alejandro Ratti. (39 años) Pastor evangélico. Independiente

Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal Venezolano, Súmate, Voto Joven, el Observatorio Electoral Venezolano y la Red Electoral Ciudadana, muestran preocupaciones frente a diversas situaciones que consideran irregularidades de la convocatoria a las elecciones, incluyendo la falta de competencias constitucionales de la Asamblea Constituyente para convocar a elecciones, el impedimento de participación de partidos opositores –lo cual no está documentado sino como decisión unilateral de algunos de ellos, para no participar- y la falta de tiempo para los lapsos establecidos en la normativa electoral.

