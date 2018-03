Justicia

Pancho Rendón

2018-03-26

Se destapó la cloaca en

Bienes Asegurados de la FGE

Con la llegada de Uriel Carmona Gándara a la Fiscalía General de Estado, ha comenzado a poner orden en el “chiquero” que dejó el “inocente” de su antecesor Javier Pérez Durón, ya que uno de los primeros cambios que hizo fue el de la Abogada Ruth Patricia Ramírez, quien desde septiembre del 2015, fue nombrada como Directora de Bienes Asegurados en la avenida Insurgentes de Jiutepec, pero debido a que convirtió el encerradero oficial en una “mina de oro” y generando así la corrupción, sin embargo hoy se ha destapado la cloaca y todas las raterías de la ahora ex funcionaria quien debido a ello es investigada por todo lo que se llevó y destruyó de los cuartos de evidencias que dependían de ella en la zona metropolitana, en Jojutla y Cuautla, donde faltan dinero, joyas, celulares, dinero sobre todo además de que quemó y destruyó ropa que eran consideradas como evidencias de varias investigaciones; por lo que ahora el nuevo Fiscal al saber de eso y muchas raterías más decidió pedirle la renuncia a la consentida de Pérez Durón.

Sin embargo, Uriel Carmona quien tiene las mejores de las intenciones por hacer una limpia de toda la bola de corruptos nombró como encargado de despacho a otro tranza como Jair de Jesús Osorio mejor conocido como “El Mapache” y quien es conocedor de todas las anomalías que se dan en la dependencia, lo malo es que ahora sigue solapando a los principales cómplices de Ruth Patricia Ramírez, ya que “El Mapachito” sigue permitiendo que Mariana Rocío Frías quien es la encargada de los cuartos de evidencias siga despachándose con la “cuchara grande” al tener todo lo de valor bajo su control y que fácilmente desaparece, al fin y al cabo aprehendió a borrar ese tipo de evidencias quemando y destruyendo documentos que hacían constar su estancia en los cuartos, pero así como se desapareció armas, drogas, dinero, joyas y otros objetos bajita la mano lo sigue haciendo pues sabe que Jair “El Mapache” no le puede decir nada porque también tiene “lodo en las patrullas” y todos lo conocen por negociar refacciones de los autos detenidos en ese corralón.

Asegurados, pues ellos también se llevaron “agua a su mo.

El otro que tambien está haciendo su “agosto” en plena primavera es el perito Yoshua Enrique León, quien aprovecha la nueva modalidad que puso Ruth Patricia, según que para mayor agilidad y evitar la corrupción ese trámite anteriormente era gratis y ahora tiene un costo de 450 pesos, pues eso era para evitar las colas y filas de autos que llegaban al corralón oficial de la FGE, para que fueran calcados y comprobar que no tuvieran reporte de robo, pero ahora todo lo hacen por vía Internet, a fin que cuando el propietario de un automotor se presenta al encerradero lo hacen solo con copias y con sus respectivos 500 pesos para el mencionado perito quien se encarga de efectuar las calcas y de esa forma seguir con la vieja costumbre de sacar dinero por todo, y que de igual forma es solapado por “El Mapache” dado a que le conoce muy bien su corrido y sabe que por ello mismo no lo puede quitar de ese puesto que le está llenando los bolsillos.

Pero todo esto a quien afectó directamente fue a Ocra, representada en Bienes Asegurados por el famoso Paco Curro, quien con todo el dinero que lograba obtener por los autos que se recuperaban y que se manejan bajo resguardo ahí, sacaba los 60 mil pesos que pagaba de renta mensualmente.

Y es que anteriormente desde que José Luis Uriostegui como Procurador de Justicia, puso en marcha ese corralón que inició en Paseo Cuauhnáhuac, los de Ocra vieron que daba resultados y decidieron rentar un terrenazo en la avenida Insurgentes de Jiutepec y se mudaron para allá, donde diario se calcaba un promedio de 60 a 80 carros de los cuáles se recuperaban 6 u 8 diarios, pero ahora con esa jalada de Internet que es un fracaso ya no se recupera ni uno sólo pero es un negociazo para el perito encargado de las calcas, pues pone cada nave cobra 500 pesos, y ello ocasionó que Ocra se fuera a la quiebra y ahora dicho corralón ya pasó a la nueva sede la FGE en Temixco.

Cabe mencionar que la salida de Evelia Flores, como titular de Bienes Asegurados ya había dejado todo un faltante tanto de autos como de objetos de valor en el cuarto de evidencias, posteriormente llegó Carlos Montes y logró poner orden, después fue relevado por Eloiza García, pero como mujer muchos se aprovecharon y le “picaron los ojos” que hasta el bote estuvo de ir a parar pues le achacaba Rodrigo Dorantes el entonces Fiscal la pérdida de 450 kilos de drogas, armas de fuego y del robo de 500 autos, por lo que se dio inicio a una investigación.

En la administración de Evelía, de Montes y Eloiza se realizaban visitas periódicas de cada dos meses a todos y cada uno de los corralones para evita precisamente que los autos no fueran desvalijados, pero a la llegada del exmilitar Fabián Cabrera quien llegó de Chihuahua y fue nombrado Director de Bienes Asegurados por su amigo el entonces Fiscal Rodrigo Dorantes, pero como de plano no sabía ni donde estaba parado dejó de efectuar las visitas a los corralones lo cual ha generado que estos se conviertan en auto refaccionarias y sin orden alguna realizan la compactación de carros para poder desaparecerlos y así borrar sin dejar evidencia de que algún día existieron, es por ello que en la actualidad en todos los corralones sin excepción alguna los vehículos y motos ahí depositados están totalmente desvalijados, ya que no hay nadie que ponga orden; por cierto que al exmilitar Fabián se lo tranzaron con 250 mil pesos que según le dejaron en un cajón de su escritorio producto de la venta de la compactación de carros considerados chatarra de Bienes Asegurados, lo que indica que dicha dependencia es la llamada “caja chica” de la Fiscalía del Estado.

Así las cosas pues en Bienes Asegurados y quien se encuentra en capilla es la prepotente abogada Ruth Patricia Ramírez, quien si ya piensa que la libró no podrá estar tranquila, pues ahora con la investigación de que es objeto tendrá que demostrar el robo de autos de refacciones, y sobre todo lo que sustrajo de los tres cuartos de evidencias, ya que hay trabajadores que aseguran haberla visto quemando evidencias como documentos facturas de autos e incluso ropa, para poder llevarse a sus bolsillos todo lo de valor y que es un buen botín, en poca palabras robó descaradamente por tener el apoyo directo de Javier Pérez Durón a quien le tuvo que dar su mochada ya que no iba hacer de a “gorrita café”, es por ello que ahora con la llegada de Uriel Carmona al enterarse de todas la serie de anomalías le pidió la renuncia, pero ahí no para todo pues ahora sí que esta con un pie en la cárcel, pues salió fina la consentida del peloncito y debido a que el encargado de despacho Jair Jesús Osorio, sigue permitiendo las raterías, ya que le saben muchas cosas, pues lo mejor que debe hacer Uriel Carmona, para que realmente ponga orden esa “cueva de Alibaba y sus 40 rateros” es necesario que nombre a una persona pero que sea de todas sus confianzas y no lo vaya a traicionar y termine por despacharse con la cuchara grande al igual de Rut Patricia, quien por cierto era rara la vez que estaba en su oficina y cuando lo hacía sólo era para tratar de la patada a sus trabajadores e incluso a los ciudadanos que ni los atendía incluso llegó al grado de pelearse con la mayoría de los grueros quienes prefirieron hacer su reta a parte y hacer de los autos que están sus corralones lo que le venga en gana, como sucede con grúas Bahena que a El Chucho le pican los ojos y no se diga del corralón de Temixco que se ubica a un costado de una rienda de auto servicio donde a lo lejos se puede observar como están los autos y motos desvalijados, que más que un corralón parece un deshuesadero o bien un “Yunque” pues ya no hay autoridad que los vigile y regule, aunque los propietarios de los autos se quejan nadie los escucha mientras otros han convertido en un vicio de corrupción los corralones.

Que lamentable pero esa es la triste realidad, ojala pues y Uriel Carmona ponga orden y haga limpia general en la sucia casa que es la FGE; y por si fuera poco hasta los mismos guardias de seguridad del corralón oficial se robaron tres motocicletas sin que nadie les haya dicho nada o bien los hubiesen remitido ante el MP por robo de vehículo, pero como de ante mano saben quiénes son los principales encargados de generar la corrupción no una llamada de atención y ahora también les ha dado por negociar autorefacciones; vaya, vaya que bonita “familia” de bandidos opera al interior de la FGE, ojala y el fiscal, ponga un alto a toda esas raterías.