Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-03-24

ZAPATA, MOR.- El Selva Cañera no debe tener ninguna dificultad para vencer al Real Victoria, en juego de la jornada sabatina, a las 15 horas, en el estadio del lugar, dentro del campeonato de balompié de la tercera división, en encuentro en el cual deben darse no menos de dos goles de diferencia, porque la distancia en el puntaje entre estos dos escuadrones es abismal, pero se tiene que demostrar a la hora de la verdad, en el terreno de juego y a lo largo de los 90 minutos, porque las sorpresas merodean, y en esta oportunidad, y una de ellas sería catastrófico para sus aspiraciones de estar en la liguilla por el título.

Números

En cuanto a los números, el escuadrón del Selva Cañera se encuentra en el tercer lugar de la clasificación del grupo seis con 23 confrontaciones en su haber, de las cuales se llevan 13 triunfos, cinco emparejes y cinco descalabros, con 49 goles a favor por 19 en contra, para una diferencia positiva en este terreno de 30, para 46 unidades y un promedio de dos por confrontación, pero para calificar se requiere estar por encima de ese promedio, y quedan sólo cinco encuentros, incluyendo el de este fin de semana, para estar en la fiesta definitiva.

Sobre el caso del Real Victoria, está en el lugar siete de la clasificación del mismo grupo seis, con los mismos 23 cotejos en su haber, de los cuales se llevan cinco triunfos, un empate y 17 descalabros, con 31 goles a favor por 71 en contra, para una diferencia negativa de 41 en este terreno, para 16 unidades, ninguna de ellas por la vía de los penales.

Delfines de Acapulco-Atlético Cuernavaca

ACAPULCO, GRO.- También en la jornada sabatina, pero a las 14 horas, en unidad deportiva de esta localidad, la escuadra de los Delfines de Acapulco se verá las caras con el Atlético Cuernavaca, en juego de la tercera división, correspondiente a la jornada 24, en donde los morelenses, aunque pasarán algunos aprietos, al final del cuento saldrán con banderas al aire sobre un equipo que sabe pelear bien en su plaza, pero la falta de calidad termina por ser fundamental para sumar descalabros en el campeonato que se lleva ahora.

Números

En los números, por el lado del Atlético Cuernavaca, está en el quinto lugar del sector seis, con 23 participaciones en su haber, de las cuales se han ganado 11, empatado cinco y perdido siete, con 51 goles a favor por 29 en contra, para una diferencia positiva en este terreno de 22, para 42 unidades y de ellas cuatro por la vía de los penales, para un promedio de 1.82 unidades por participación.

De su lado, el escuadrón de los Delfines de Acapulco está en el lugar seis, con los mismos 23 partidos en las alforjas, de los cuales se llevan seis triunfos, seis emparejes y 11 derrotas, con 31 goles a favor por 40 en contra, para una diferencia negativa de nueve en este aspecto, para 26 guarismos, de los cuales dos fueron alcanzados por la vía de los penales, para un promedio por juego de 1.82, cuando se está a cinco partidas del final de la primera etapa del evento, para entrar a la liguilla por el título.

Torneo de Jiutepec

JIUTEPEC, MOR.- El sábado, en la cancha de la Esmeralda de esta localidad, será la final del certamen de Jiutepec entre el seleccionado de Temixco que dejó de lado al cuadro de la Refaccionaria Tlahuapan, y el Deportivo Sobrinos del Diablo de la liga Progreso, en duelo que se espera con piso parejo y no que los dados estén cargados en contra de algún contrincante por represalia de que no se quiso ajustar a lo que querían favorecer al conjunto de Manuel Agüero, que tiene varias propiedades de él y de su familia rentadas al municipio, con lo que existe, en el mejor de los casos, conflicto de intereses y que los organizadores se pongan las pilas y hagan bien su trabajo que para eso están y no lo hacen gratis, y aunque lo hicieran, aceptaron la responsabilidad y se espera que la saquen adelante y no perjudiquen a los que saben defender sus triunfos.