Observador político - En vísperas de las campañas

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-03-24

Los conocedores y especialistas del tema electoral reconocen como prácticamente imposible que el próximo gobernador el primero de julio, difícil pero muy difícil podrá alcanzar la votación que tuvo hace seis años Graco Ramírez Garrido Abreu y que fue de 364 mil 925, a pesar de que el padrón electoral creció durante un sexenio. El motivo, es que hoy son ocho candidatos, siete hombres y una mujer por lo que no será nada extraño que quien obtenga la primera minoría se convertirá en el sucesor del mandatario perredista.

LOS ABANDERADOS.- A falta de una semana para iniciar las campañas electorales y en el inicio del periodo vacacional de la Semana Mayor, los candidatos andan prácticamente escondidos, sin mucha actividad política social para no violentar esta “intercampaña”, en la cual no pueden promover el voto ni hacer actos de proselitismo político y sí reuniones con sus militantes, simpatizantes y gente a fin. Los ocho, sin excepción, han sido cuidadosos y están tratando de evitar sean sancionados por los órganos electorales que han amenazado con mantener una posición firme y enérgica en este tipo de situaciones y por tanto, no quieren poner en riesgo incluso su candidatura.

Pese a todo, se mantiene la idea de que esta será una campaña política en la que saldrán muchas y lamentables casos de actos irregulares de los candidatos, sacarán a relucir lo gastado, las propiedades y ranchos que tienen y esto no va enfocado a los aspirantes a gobernador sino incluso de varios presidentes municipales, muchos de los cuales, han logrado amasar fortunas económicas impresionantes y por tanto, en los siguientes días esos datos irán surgiendo en las redes sociales para exhibir a los nuevos millonarios.

Las denuncias serán por gente cercana a los propios candidatos a los diferentes cargos de elección popular, que pretenden congratularse con sus patrones. Algunos otros casos de candidatos y personajes vinculados con sujetos de negros antecedentes, desde enriquecimiento inexplicable, algunos más con antecedentes y señalamientos con procesos penales de todo tipo y los menos, también se subirán a la lucha en las redes sociales para tratar de posicionarse entre el electorado.

ABUCHEAN A VERA.- El ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, logró durante los últimos años un importante reconocimiento social por sus acciones que realizó desde el alma mater, el haberse convertido en un contrincante directo del gobernador Graco Ramírez, lo ubicó como un fuerte exponente electoral que pese a que afirmó en reiteradas ocasiones que no le interesaba “administrar el infierno”, al final cambió su pensar y decidió sumarse a la larga lista de aspirantes que pretenden gobernar la tierra de mi general Emiliano Zapata Salazar.

Sin embargo, tal parece no le ha ido nada bien al interior del Partido Nueva Alianza, en razón de que no se siente cobijado, sobre todo de aquellos personajes que se sienten dueños del partido turquesa. Y pese a que Alejandro Vera les dará votos para mantener al menos el registro y con ello una diputación local plurinominal, se ve muy complicado que pueda colarse entre los principales contendientes porque en Nueva Alianza, cada quien jala por su lado y al final han decidido dejar solo a Vera.

Un ejemplo de ello, fue hace dos semanas cuando se realizó un desayuno en la zona sur del estado, donde en un auditorio con al menos mil personas aclamaron y vitorearon a Ángel García Yáñez, diputado federal y quien va como candidato a senador por el PANAL; en menor cantidad de aplausos pero al final también apoyaron y respaldaron la participación del líder cañero de la CNPR, Pedro Ocampo. Sin embargo, cuando le correspondió el turno al ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, las cosas fueron diferentes porque lo empezaron a insultar, a señalar y acusar de la crisis financiera por la que atraviesa la UAEM.

Fue tanto el coraje y abucheos que sufrió el Dr. Vera, que tuvo que dejar el micrófono, aún sin concluir su discurso, para retirarse del lugar. Los mal pensados dicen que eran gente pagada, que fue un “boicot”, pero los turquesas, afirmaron que no está identificado con el proyecto que encabeza el partido que creo a nivel nacional la maestra ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo. Otros aseguraron que el enemigo está en casa. Al final, el abanderado a una curul en la cámara alta del Congreso de la Unión, evidenció una ruptura con quien representa los intereses políticos electorales del estado, por lo tanto, no es cosa menor. La fracción y división es evidente en el PAN, porque a la semana realizaron otro evento como fue una cabalgata, donde aparecieron todos, entre ellos Ángel García Yáñez pero tampoco fue invitado Vera Jiménez.

LA LISTA NOMINAL DE MORELOS EN EL 2018.- Hoy en día, quienes están en condiciones de poder sufragar su voto por los candidatos que deseen son aquellos que están registrados en la lista nominal y que es de un millón 406 mil 614. Sin embargo, tanto a nivel nacional es del 50 por ciento, aunque en Morelos se ha tenido una participación de hasta el 56 por ciento de la lista nominal, por lo tanto, se vislumbra una participación aproximada de 800 mil votos que tendrán que dividirse entre los ocho candidatos.

A manera de ejemplo, en el 2012 Graco con el PRD, MC y PT ganó con 364 mil 925; el segundo lugar lo obtuvo José Amado Orihuela Trejo, del PRI, PANAL y Verde, quien logró una votación de 291 mil 660 votos que representó el 34.60 por ciento.

Adrián Rivera Pérez, quien compitió solo con las siglas de Acción Nacional, quedó en el tercer lugar al computar 127 mil 624 votos, que fue el 15.14 por ciento.

Julio Yáñez Moreno y su partido el Socialdemócrata, ocuparon la cuarta posición con 34 mil 752 votos.

Hoy, las condiciones son totalmente diferente a las que se vivieron hace casi seis años, por lo que insisto, la estructura, el voto duro y los recursos serán fundamentales para poder aspirar a ganar. El voto se fragmentará y en esta ocasión difícilmente alguien alcanzará los 364 mil votos que tiene en su registro el hoy titular del poder Ejecutivo.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73