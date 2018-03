Brevi@rio... - Violencia, ¿igual o peor que en el 2012?

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-03-24

Prácticamente en la recta final del sexenio en el estado, la inseguridad y la violencia se encuentran como al inicio, es decir, en un punto en el que para la sociedad que pone la cuota de sangre es una pesadilla, pero para las autoridades que poco han podido hacer no pasa de ser un asunto de percepción. La realidad es que en el Morelos de hoy, como en el del año 2012, las cosas en este tema no mejoraron, incluso en muchos casos están peor.

Si se recuerda poco antes y durante el inicio de la gestión del actual gobierno en Morelos, la promesa que abrió mayores expectativas fue la de combatir y erradicar los altos índices de criminalidad e inseguridad, incluso hubo la osadía de marcar tiempos y hasta ofrecer el cargo público al escrutinio social si no se cumplía, pero todo quedó en una farsa, en un vil engaño ya que esos índices no disminuyeron, la estrategia se tornó fallida y hoy el reconocimiento del fracaso es insostenible, pero no por ello aceptado en toda su dimensión, pues para eso están los alcaldes a los que ahora se les acusa de negarse a colaborar y a enfrentar los problemas de inseguridad en sus municipios.

Por delante vienen de seguro más excusas, incluso no se dude que a toro pasado termine por reconocerse el fracaso tácito de la estrategia, las acciones y programas, porque para esto los tiempos electorales hacen humildes a los que buscan otra vez una oportunidad, quizás un nuevo chance para ahora sí tratar de cumplir lo que no se pudo, incluso se volverá a ofrecer que ante un nuevo fracaso ahora si habrá referéndum, sometimiento pues al escrutinio y a la decisión pública de los ciudadanos, ¿pero les volverán a creer?

Y por otra parte, una cosa que preocupa, porque pareciera que a fuerza de vivenciar la violencia por todos lados, es que la sociedad se acostumbra a la misma y se hace indiferente ante los hechos que se suceden imparables. No se trata sólo de los ataques entre bandas criminales, como suele justificar casi siempre la autoridad cuando se trata de enfrentamientos con consecuencias fatales y en extremo sanguinarias, sino también de aquellos otros delitos de alto impacto como lo son los secuestros, el hurto a los bienes, la violencia contra mujeres y niños.

En este sentido también las políticas parecen haber fracasado y es muy lamentable que las acciones de prevención y difusión contra la violencia de todo tipo no estén dando resultados. La sociedad no puede ni debe acostumbrarse a la violencia y en este sentido no se debe bajar la guardia, sólo que se requiere de mayor voluntad y más imaginación para que las tareas oficiales verdaderamente tengan un impacto en los ciudadanos.

En suma, un sexenio más está por concluir y con él las esperanzas sociales tiradas al cesto de la basura. Mientras el fenómeno de la violencia y la inseguridad no tiene remedio, lo que sí es posible es darles la vuelta a los políticos que sólo prometen y no cumplen sobre todo porque a la mayoría ya se les conoce y se conocen sus ideas y propuestas fallidas. Por fuerza debe haber mejores alternativas y esas pueden estar entre aquellos que como base tengan la decisión de que sí se puede, pero sobre todo, tengan ideas innovadoras y se comprometan a poner en práctica…

BREVES: Tiempo de estiaje y los problemas con el suministro del agua potable en Cuernavaca se agravan. Lo peor de todo es que ese elefantote llamado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), el cual consume un millonario presupuesto en nómina de miles de trabajadores, no sirve más que para estar campeando el temporal, y las cuadrillas para dar mantenimiento y rehabilitación a la red de suministro brillan por su ausencia. No obstante, los usuarios de este sistema pagan cada vez más por un servicio deficiente y en muchos casos, inexistente, que se ha convertido en una pesadilla más, pero eso sí, al municipio y su alcalde que ahora quiere ser gobernador, le viene y le va…

