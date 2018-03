Local

2018-03-23

-Derivado de las denuncias por actos de corrupción y violencia política ejercida por Carmen Cuevas, señala

En sesión ordinaria y con 13 votos a favor, magistrados del Tribunal Superior de justicia (TSJ) del estado de Morelos, aprobaron el cambio de adscripción del magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles de la sede de Jojutla a Cuernavaca, por lo que el magistrado José Valentín González García lo suplirá en la sala del Segundo Circuito con sede en Jojutla.

Fue alrededor de las ocho de la mañana, cuando dio inicio la sesión ordinaria en el salón de plenos del Poder Judicial, en donde con un total de 13 votos a favor, cambiaron de manera “ilegal”, del magistrado Carlos Iván Arenas a Cuernavaca.

Por su parte, el magistrado Arenas Ángeles denunció que ello se derivó a que en reiteradas ocasiones ha denunciado actos de corrupción y violencia política que ha ejercido la presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, lo que generó su cambio de adscripción “ilegal”, ya que su encomienda concluía hasta el próximo mes de julio.

“Yo he sido crítico de los errores; el tema de corrupción que impera dentro de la administración de Carmen Cuevas, la impunidad, la opacidad y todos los efectos que ha traído esto, quiero comentarles que de manera ilegal fui removido de la adscripción vigente en el segundo circuito con sede en Jojutla; un magistrado no puede ser removido de su encomienda, siempre y cuando concluya con su periodo para el cual fue designado para esa adscripción inclusive así lo reconoció la presidenta Carmen Cuevas, en donde dijo que no existía un fundamento legal (…) Sin embargo, por una cuestión extraordinaria a criterio de ella, había sido removido de mi adscripción de manera arbitraria y sí se ha estado ejerciendo violencia política por parte de la magistrada presidente”.

En ese sentido, el impartidor de justicia denunció que dentro de la gestión de Carmen Cuevas López han persistido los actos de corrupción, al momento de que el grupo de magistrados allegado a la presidenta ha dictado sentencias de manera anticonstitucional, así como la contratación de familiares y amigos para los 13 magistrados allegados a la titular del Poder Judicial, quien actualmente tiene sometido el pleno del Poder Judicial con la compra de votos.

Señaló que el cambio de adscripción del que fue sujeto podría ser derivado a que atendía asuntos relacionados a la novia de Santiago Mazarí Hernández alias “El Carrete”, y presuntos detenidos del cártel de "Los Rojos”, ya que en meses pasados las autoridades judiciales dejaron en libertad a un grupo de criminales.

“Está la novia de El Carrete, hay muchos asuntos relacionados con la delincuencia organizada que están relacionados con -Los Rojos y El Carrete-, yo digo que si tenía asuntos muy delicados con esos grupos delictivos”, finalizó.