Deportes

Ignacio Cortés Morales

2018-03-23

LEÓN, GTO.- Los Lobos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos se llevaron 11 medallas en el nacional de los Juegos Nacionales Interpolitécnicos de este año que se llevaron a cabo en esta plaza, lo que les valió hacerse del segundo lugar de la contienda, lo que no es poca cosa, dado que se dan cita instituciones que rebasan, en mucho, el número de alumnos en su plantel, lo que permite conformar selecciones mucho más sólidas, mientras que la matrícula del plantel morelense no es tan basta, pero, a la hora de la verdad, los sureños no se amilanaron y se hicieron de trofeos constantemente, lo que habla del trabajo que se viene realizando en su interior y no es de ahora, sino desde que se fundó la institución que ha logrado un lugar especial en el contexto educativo de la entidad, y ahora del país.

Mireya Gally Jordá, en su papel de directora, ha mostrado una línea de trabajo de siempre, y ha estado siguiendo el trabajo de sus alumnos, desde que está al frente de la institución, en donde los éxitos no son esporádicos, sino que se cuenta con muchas horas de entrenamiento, de sacrificios, de esfuerzo, lo que se comentó en su oportunidad al reportero, por lo que no es extraño que se conquisten estos éxitos a nivel nacional, siendo, en realidad, fieles testimonios de lo que se está haciendo en esta institución de los Lobos de la UPEMOR que ha tenido que sortear momentos extremadamente difíciles y que se ha salido adelante y se sigue ganando dentro y fuera de la entidad.

Durante cuatro días los campeones de las cinco regiones que conforman las 62 universidades politécnicas del país, se enfrentaron en una sana competencia.

Las disciplinas en las que participó la delegación de la UPEMOR, conformada por 76 atletas y talentos culturales, fueron: voleibol de sala y playa, ramas varonil y femenil, futbol 7 varonil, basquetbol varonil, hip hop y baile de salón mixto, banda de rock, tae won do y ajedrez.

“Competimos con delegaciones que superaban los 200 integrantes y logramos un subcampeonato”, destacó Mireya Gally Jordá, rectora de UPEMOR al tiempo de señalar que el resultado coloca a Morelos como referente nacional en deporte universitario.

Gally Jordá añadió que desde el 2014 se trabaja en el fortalecimiento de la educación integral, logrando con ello, permanecer en los tres primeros lugares de este encuentro sin descuidar la parte académica, ya que la delegación que compite está conformada por estudiantes regulares, sin materias reprobadas, que cumplen con sus horas de entrenamiento.

Los oros obtenidos fueron en voleibol de sala femenil, con lo que Morelos se convierte en pentacampeón nacional, voleibol de playa femenil colocando a la UPEMOR como tetracampeona de esta disciplina, baile de salón a ritmo de samba, tae kwon do en categoría fly y ajedrez individual categoría clasificados.

Las medallas de plata fueron para ajedrez por equipo en la categoría de clasificados, siendo la primera ocasión que se participa en este deporte; la segunda medalla plateada se la llevó la banda de rock.

Finalmente los bronces fueron en voleibol de sala varonil, tae kwon do categoría fin, 2 más en ajedrez individual en las categorías de clasificados y novatos.