Opinión - Aprender a amar lo que hacemos

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-03-23

Ahora estuvimos en La Cumbre del Tajín todo el fin de semana donde hemos aprendido a escuchar y a experimentar la cosmovisión de los totonacas que no se dedican a teorizar, sino a practicar lo aprendido y a transmitir esa enseñanza con su vivencia cotidiana. El espacio donde se ubica el –CAI- Centro de Artes Indígenas (XtaxkgakgetMakgkaxtlawana) es muy grande y alberga Nichos diferentes para diferentes actividades y Talleres: el Taller de Danza, el de Alfarería, el de juguetes de madera, el de aretes y pulseras o el Nicho de la Universidad Veracruzana justo donde se explicó la Tesis que nos convocó sobre la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial un trabajo de investigación de Posgrado perteneciente a la FCPyS de la UNAM. Hay mucho que ver, que aprender, que experimentar, que disfrutar. Veamos algunos ejemplos y tomemos las citas directamente de ese trabajo que describe esta práctica de salvaguarda realizada por la comunidad totonaca y su relación con el Desarrollo Sustentable.

No es que esa comunidad se proponga ejercitar esa su práctica del cuidado de su entorno, sus hábitos, su lenguaje y sus símbolos para hacerlos partícipes de la llamada sustentabilidad sino que su forma de ver el mundo, su cosmovisión tradicional y originaria, auténtica, les hace naturalmente brindar un ejemplo concreto de cómo apreciar, cuidar y conservar la vida y su entorno. Vamos, esta comunidad representa un oasis en medio de tantas calamidades. Y lo practican cotidianamente, así, sin florituras ni ambages con espontaneidad, con naturalidad cumplen con esa recomendación de los medioambientalistas que reza: pensar globalmente, actuar localmente.

Cada Nicho, cada Taller, cada Casa, tiene y cumple con su objetivo.

En la Casa de los Abuelos por ejemplo, me sentí consentido, acariciado por sus miradas por sus tratos, por sus recomendaciones. Hay que ir a la raíz, dicen, para resolver los pendientes o los padecimientos que uno sufre. Y al pasar a la Casa una abuelita me bendijo, puso sus manitas chiquitas como toda ella en mi frente, con un sahumerio me llenó del aroma de su incienso y puso su mano derecha en mi corazón deseándome toda clase de salud y de buenos deseos.

Disfruten esta reflexión: “El CAI estuvo inspirado por dos conceptos: el Ixtijia Tlan Latamat , el Camino del Buen Vivir y el concepto del Staku , la Estrella o Don. El primero es interpretado por las abuelas como la rectitud. Conseguir sus objetivos sin desviarse de sus principios, estar a la altura con la tierra, la familia y la comunidad. El segundo, el Don es interpretado junto a la idea del Tayat, la Ética: El tayat Ética, se basa en los principios del Don, entendido como parte del ser, como principio fundamental del ser humano que desarrolla sus potencialidades con base en su libertad, es la esencia del ser que debe ser y en querer ser un talhsi-xokgonat –semilla relevo- dentro de sí mismo para vivirlo en los demás… Por tanto, el tayat –ética- es una forma de regirse por códigos propios encaminados a aflorar el Don, entendido el Don como Staku una estrella con luz propia que da sentido a la vida del ser”. (p. 75)

Cuando esa luz se desarrolla, continúa la explicación, “la persona es feliz, haga lo que haga (danzante, músico, sanador, pescador…) será un artista, habrá aprendido el arte de ser, habrá desarrollado el Arte de la Vida, a la manera totonaca, y entonces puede compartir su resplandor con todos los demás seres…”.

Otro ejemplo es la Casa de Algodón donde se aprende el cultivo y la ceremonia que va de la mano: “Primero ofrendamos, pedimos, damos gracias por el día tan bonito que es para nosotros… Es importante estar contentas…para nosotras el algodón está vivo. <si yo trabajo con el algodón y estoy enojada o me peleé con otra persona por allá y quiero trabajar con el algodón no voy a poder hacer mi hilo o mi tela porque el algodón no se va a prestar… Tonces para trabajar no tenemos que estar mal con nadie, hay que estar aquí en cuerpo y alma para que se sienta que estamos conectados con nuestra energía y la energía del algodón”.

La palabra generadora en el modelo educativo es Tlantalakgpuj: buenos pensamientos, bonitas intenciones. Hay mucho más que podríamos comentar, compartir y disfrutar, lo haremos por supuesto. La Tesis se llama: La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial: El Centro de las Artes Indígenas en Veracruz, de Rosa Sunén Carbajal Reyes. Mi hija.

Dejemos aquí por hoy.