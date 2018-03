Nosotros - Elecciones. Los viejos vicios

Opinión

| José María Román Román

2018-03-23

Dentro de escasos días comenzará el proceso electoral en el estado y en la nación. En el ambiente social se respira inconformidad con el sistema político y con la casta política en general. Los desacuerdos sobre la forma de la existencia de nuestra sociedad es algo que preocupa por las manifestaciones que se producen con la economía, con la delincuencia y con la forma en que la democracia ha sido manejada. Los gobernantes han fallado a su pueblo. La clase política defiende solamente sus intereses a través de escandalosos y obvios actos de corrupción.

Atrás ha quedado el idealismo de la Revolución Mexicana, otrora orgullo nacional que hasta hace 30 años y aun en condiciones de dictadura de partido nos dio rumbo y estilo propios. Ahora y desde hace ese tiempo los gobernantes han olvidado los viejos esquemas que nos hicieron sostener el desarrollo social y el crecimiento de nuestra economía. Se ha pasado de un sistema compartido a través de los partidos políticos a un sistema con estilos personales de gobernar sujetos al capricho y deseo del ejecutivo en turno en lo que los partidos se han hecho socios del poderoso. La democracia y la división de poderes, tan elemental en cualquier sociedad moderna ha sido relegada por los intereses en juego y por la perversión a que se ha llegado en estos cambios que comenzaron en el año 2000. El gobernante, nacional o estatal, rara vez comparte el poder, corrompe a sus pares como pasa en Morelos con el Congreso y el TSJ. Los partidos políticos han fracasado en su misión de representar a su electorado. Poco a poco hemos visto como representan en sus convenciones y sesiones a sus organismos, mas no a sus ciudadanos. Deciden sin consultar a sus representados y nunca, en los más de 50 años que tengo noción del Poder Legislativo he mirado tan desastroso desarrollo de una cámara de diputados morelense. Esos vicios producen una decepción porque se trata de un gobierno de cúpulas y no un gobierno del pueblo o que represente los intereses del pueblo. La malévola introducción de los plurinominales da la mejor cara de esa podredumbre democrática que tiene de rodillas a la sociedad mexicana. Los cambios urgen porque las inconformidades crecen. Se ejercen y se sigue pensando en la clase política en los viejos estilos con una sociedad que ya los rebasó. El resultado puede ser abstencionismo por un lado o voto abrumador ante sistema por otro. Las dos formas son un rechazo a los políticos.

Limitar al Gobierno es lo prudente. El pueblo requiere tomar las riendas del poder por encima de esa burocracia y de esos políticos que tanto daña a la economía de los particulares y que cada día se corrompe más. Hemos visto como cientos y quizá miles de obras públicas han sido adjudicadas mediante compadrazgos o esquemas como la “estafa maestra” y de paso el tramo de autopista llamado exprés cuyo costo para nada se justifica. En el Estado, es escandalosa la forma en que la obra pública ha sido adjudicada. El cáncer de la corrupción nos corroe y nos empobrece y desde luego envilece los servicios públicos. AMLO es una respuesta lógica y necesaria, aunque quizá no sea lo mejor. El Cuauh es otra respuesta de un pueblo cansado de un gobernante soberbio que desequilibró nuestros tres poderes, y aunque se hable de que es incapaz e impreparado, la gente seguramente votará a su favor como un acto de repudio a su clase política que tanto nos ha defraudado al no defender los intereses sociales y someterse al capricho de Graco. Si, cierto que puede o es ignorante, pero no lo ha hecho ni peor ni mejor que los que nos han gobernado que se dicen preparados. Su carta válida, por cierto una pésima carta, es la venganza contra Graco y el pueblo eso es lo que quiere para el actual gobernador. Pobre Graco, lo digo metafóricamente, ya debe ser un hombre solo en su lucha para no ser juzgado. Paga o pagará probablemente el precio de sus excesos y el pueblo eso desea y es un hecho que lo traducirá en votos. En la agonía de su sexenio pregona mentiras, (el Heraldo de México 17 de marzo de 2018) cuando dice que no pacta con delincuentes y habla de una hipotética garantía de seguridad para los morelenses que solo está en su cerebro y no en las calles. Habla de reducción del delito en un 52% y las estadísticas le dicen otra cosa. Hay paranoia en su mente. Pero el Cuauh como AMLO tienen un origen común: ambos son creación del sistema, el primero lo hizo crecer Graco al perseguirlo, a AMLO lo redimensionó el sistema federal con sus errores y corrupción. La sociedad pagará el precio de ese experimento.

Pasando a otro tema. La pregunta obligada y no reflexionada en este tiempo electoral: ¿Por qué a los candidatos independientes nacionales y de paso a los locales con la debida proporción se les exigen más de 800 mil firmas de apoyo y a los de los partidos, no? ¿Por qué a los candidatos independientes nacionales y locales no se les entregan recursos para lograr obtener el registro y a los partidos políticos, sí?, ¿Por qué si Margarita Zavala obtuvo firmas apócrifas para su registro, no fue anulada su participación y a los otros contendientes independientes con sus firmas mal obtenidas, sí? Porque en derecho, la violación se comete con una sola apropiación de firma indebida. El hecho de haber obtenido el número requerido y haber aun así obtenido una parte en forma indebida, concediendo sin ver, por una y por otros debe ser castigado igual. O todos coludos, o todos rabones, porque tanto unos como otra cometieron excesos, voluntarios o involuntarios. ¿Se trata de favorecer a la que violó menos el procedimiento o de apoyar y fomentar la división del PAN? ¿Ahora el INE resuelve por lo injusto en lugar de lo justo y equitativo? En Morelos ya surgen voces razonando lo mismo…y tienen razón.