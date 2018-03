Local

2018-03-22

-Abogados sostienen que el comisionado de seguridad pública sólo intenta justificar su ineficacia: hechos violentos no cesan, dicen

-Que presente elementos de prueba, le exigen; en caso contrario se “extralimita con declaraciones irresponsables”





Abogados morelenses exigieron al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Jesús Alberto Capella Ibarra, inicie las denuncias correspondientes en caso de que cuente con los elementos de prueba en contra de los alcaldes supuestamente relacionados con el crimen organizado o lavado de dinero, de lo contrario, se extralimita al realizar declaraciones irresponsables.

El presidente de dicha agrupación, Pedro Martínez Bello, aseguró que el encargado de la seguridad en Morelos sólo trata de justificar su ineficacia al frente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública debido a que no han disminuido los hechos violentos que se han registrado en el estado, al registrarse más de 200 asesinatos violentos en lo que va del año.

Dijo que en el caso de las amenazas que realizó Capella Ibarra, al presumir posibles detenciones en contra de alcaldes involucrados en el crimen organizado, Martínez Bello exhortó a los presidentes municipales presenten sus denuncias correspondientes, debido a que este tipo de situaciones sólo ha quedado en “comentarios”.

“Me parece que se tiene que seguir el camino por el que ha optado el presidente municipal de Jojutla, quien presentó una denuncia de hechos para que se investigue quién está detrás de la información de un diario a nivel nacional, ya que seguramente esta nota está pagada o está motivada por alguien, por ello, el camino a seguir es justamente el camino jurídico y en su caso pudieran llevar a cabo una demanda por daño moral”, reveló.

El jurista señaló que la mayoría de los alcaldes que apareció en una nota periodística de un medio de circulación nacional, ha sido perseguido por no sujetarse a la estrategia del Mando Único, debido a que los alcaldes de extracción perredista no aparecen en la supuesta lista de ediles que fueron financiados por el crimen organizado.

“A mí me llama mucho la atención que justamente no aparezca en esta lista, ningún alcalde de extracción perredista que comulgue con el gobierno en turno y me llama más la atención que en esta lista aparecen sólo los alcaldes que han sido opositores al gobierno de Graco Ramírez”, reveló.