Local

| Jorge Robles Salazar

2018-03-22

Cuautla, Mor.- A solo 11 días de dejar el cargo de presidente municipal, Raúl Tadeo Nava, indicó que no se irá satisfecho al quedar cosas pendientes por realizar en la administración, pero refirió que con orden, soportar las críticas y no endeudar a Cuautla fue posible llevar las riendas del municipio.

Indicó que en estos últimos días fue posible liquidar los sueldos de los sindicatos, la nómina de la policía, los 70 días de aguinaldo de los trabajadores sindicalizados y además el personal de confianza ya cobró dos meses, por lo que solo resta un mes que será saldado el 31 de marzo.

Manifestó que los diversos pagos que implica el municipio se pagarán conforme llega el recurso público, pero reconoció que la operatividad del municipio es una situación complicada.

Raúl Tadeo Nava informó sobre el convenio firmado con la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y Fuentes Tributarias “Eufemio Zapata” (ASURCO) y con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que ingresarán seis millones de pesos mensuales al municipio, con esto se pasará de 250 litros de agua por segundo en la planta tratadora de aguas residuales a 800 litros por segundo.

Además se redujo la deuda pública y por lo tanto las tasas de interés con los bancos de los adeudos que todavía existen reducen de manera considerable.

“No me voy satisfecho, me quedaron pendientes, complicado sí, pero con mucho orden y aguantar las críticas y no endeudé al municipio”, declaró.

El munícipe expresó haber pagado también 60 millones de pesos correspondientes a las administraciones de Jesús González Otero y de Luis Felipe Güemes Ríos

Reconoció que queda pendiente el ordenamiento en el centro histórico, concretar los proyectos ejecutivos de los patios de la estación del ferrocarril y de la presidencia municipal.

Dijo que por ley quien tendrá que ocupar el cargo de alcalde será su suplente y será él el que tendrá que decidir si asume o no la responsabilidad de encabezar el gobierno municipal.