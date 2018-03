Local

| Jorge Robles Salazar

2018-03-22

-Denuncian integrantes del Comité Pro Municipio a Xopo, quien pretende “comerse solo el pastel”

Cuautla, Mor.- Integrantes de Comité Pro Municipio de Tetelcingo, encabezados por el delegado político de esa demarcación, Sergio Barrera Tapia, además de integrantes de las planillas que apoyan la liberación del poblado indígena, realizaron serios señalamientos en contra de quien se autonombra presidente del Concejo Político, Ramón Xopo Cera.

Aclararon que el supuesto presidente del Concejo Político, que regiría por dos años, aproximadamente, en caso de que se reconociera al municipio indígena, pretende engañar a los pobladores de la demarcación, “haciendo señalamientos contra quienes fueron electos debidamente en una reunión que él mismo convocó”. Establecieron que derivado de una reunión en donde estuvieron presentes las 5 planillas que comúnmente participan en la elección del delegado político, se eligió para ser presidente a Tirso Clemente Jiménez.

Al no estar de acuerdo con la elección, Ramón Xopo Cera solicitó que le permitieran ser el síndico municipal, a lo que accedieron para que no se diera una ruptura o posteriores problemas. “El problema es que si hubo conflictos, porque al no quedar conforme con la elección Xopo Cera, se autoproclamó presidente, desconociendo los acuerdos de la reunión que él mismo había convocado.

Sergio Barrera Tapia delegado político de Tetelcingo, fue más allá, en entrevista realizada por EL REGIONAL, al dar a conocer que se habla que Ramón Xopo Cera, recibió un millón de pesos, aunque no quedó muy claro para qué, “pues se dice que con ese dinero se desistiría de la lucha para que se lograra el nombramiento de Tetelcingo, como municipio indígena”.

Además de que su pretensión es la de “comerse el pastel él solito” sin tomar en cuenta que han sido varios los actores del poblado que han buscado la municipalización de Tetelcingo, lo cual al final se logró, aunque ahora exista una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En la conferencia de prensa a la que convocaron participaron además del delegado político de Tetelcingo, Sergio Barrera Tapia; el profesor Tirso Clemente Jiménez, quién es el presidente electo del Concejo Municipal; Humberto Segura, representante del diputado local Javier Montes Rosales; Venancio Reyes Tenango, presidente del comité Pro municipio así como integrantes del mismo.

Ahí manifestaron que de acuerdo al decreto 3241 con fecha 22 de diciembre del 2017 se otorgó la municipalización de esta comunidad indígena, no obstante el 2 de febrero de este año salió un auto emitido por la SCJN en donde admite la demanda ingresada por la síndica municipal de Cuautla, Paola Cruz Torres, en contra de dicho decreto.

Siendo la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quién dicta un incidente sobre la suspensión de la controversia constitucional en el cual no habrá ningún movimiento en tanto no se resuelva la situación.

Manifestaron que el pasado 11 de enero Ramón Xopo, citó a los representantes de planilla para ser electos a presidente del Concejo Municipal en el cual salió favorecido Tirso Clemente Jiménez, al no beneficiarle la votación expresó le correspondería la sindicatura.