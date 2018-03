Local

Guadalupe Flores |

2018-03-22

-Pide Jorge Mátar Vargas a que presenten propuestas serias

Las cúpulas empresariales hicieron un llamado a los candidatos a la gubernatura a debatir con propuestas serias y sin denostaciones, además pidieron que presenten sus propuestas.

Sobre esto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, se pronunció a favor de que el debate sea propositivo.

"No podemos seguir en el tema de las denostaciones, el que se estén agrediendo no abona en ningún tema. Nosotros creemos en el respeto, nosotros creemos mucho en que la persona o los personajes que estén, que tengan la intención de gobernar este estado pues obviamente ser propositivos y no irse al qué hizo o qué dejó de hacer", expresó.

Dijo que a unos días de que inicien el periodo de campañas electorales -31 de marzo- no se conocen las propuestas de los aspirantes al gobierno de Morelos, incluso ni las soluciones para resolver los problemas del estado.

Energético dijo: "ya basta queremos un debate de propuestas y de realmente conocer los proyectos. Los debates para eso son: para conocer cuáles son las ideas, realmente cuál es el proyecto y qué es lo que vamos a tener nosotros realmente por parte de los políticos o de los candidatos al gobierno del estado, en función a una propuesta bien dirigida, bien hecha",

Adelantó que la Cámara convocará –sin dar fecha- a los candidatos a participar de manera individual en los foros para que los agremiados de los 13 sectores de la industria puedan conocer las propuestas de cada aspirante.

Por esta razón, el líder empresarial dijo que cada uno de los candidatos de todos los partidos políticos podrá exponer sus propuestas de manera libre, “porque hasta ahorita nadie conoce sus ideas para resolver los problemas del estado”.