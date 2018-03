Local

No hay fecha para concretar proceso de regularización del 2014: SMyT

Guadalupe Flores |

2018-03-22

-Tampoco sabe cuándo entregará los “permisos únicos”, reconoce José Ascensión Monter

-Para demandar su derecho a un título de concesión, transportistas promovieron juicios de amparo

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), José Ascensión Monter Sanjuan, confirmó que no existe fecha para concretar el proceso de regularización que inició desde el 2014.

Además, cuestionado sobre la molestia de concesionarios del transporte por el retraso en la entrega de los permisos únicos y para prestar el servicio público de pasajeros, el funcionario estatal pidió calma a los transportistas”.

"Yo les diría a ellos tener calma, tranquilidad, no es necesario que hagan eso, hay un proceso, estamos haciendo esa revisión para ver en dónde estamos y ya cuando tengamos la cuestión lo vamos a dar a conocer", expresó en entrevista.

Dijo no hay fecha para entregar los permisos únicos, debido a que la Secretaría de Contraloría del Gobierno estado continúa en la revisión de expedientes, luego de las observaciones hechas por supuestas irregularidades en el proceso de regularización.

En tanto, para demandar su derecho a un título de concesión, los transportistas promovieron juicios de amparo.

Víctor Lara Alarcón, presidente de la Confederación de Radiotaxis del Estado de Morelos, dijo que exigen su derecho a un título de concesión “porque pagaron 25 mil pesos por la placa de taxi”.

"Los líderes tenemos la seguridad de que nos cumplan porque no es tan sólo una promesa es un acto jurídico que deben de cumplir, de no hacerlo con el temor de la gente y de otros líderes que nos han rebasado, no han querido aguantar y están empezando a llegar los amparos", manifestó