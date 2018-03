Local

2018-03-22

Ante la aparición de supuestos narcomensajes en municipios como Emiliano Zapata y Xochitepec, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de la región Morelos, informaron que han identificados a personas que se “autodenominan” como parte de un cártel de la droga, como Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de “Los Rojos”, esto, al descartar algún incremento del delito de narcotráfico en la entidad.

En ese sentido, el General de Brigada de la Vigésimo Cuarta Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, aseguró que en los 33 municipios han realizado recorridos e inspecciones de seguridad en conjunto con los elementos de la Policía Morelos, por lo que mencionó que en la entidad sólo existen delincuentes que dicen pertenecer a un cártel de la droga.

Señaló que en la mayoría de las mantas que aparecen en los puentes y calles de los diversos municipios, ha sido de los supuestos miembros del Jalisco Nueva Generación, de los cuales se desconoce si pertenecen o no; así como también han detectado a personas que supuestamente trabajan con el líder de Los Rojos, Santiago Mazarí Hernández, alias “El Carrete”.

No obstante, Gómez Mendoza descartó que a Morelos hayan ingresado los integrantes del cártel del “Golfo”, ya que la propia Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con la información respecto a la permanencia de los cárteles de la droga que persisten en el estado.

“Hay delincuentes que se autodenominan ser parte del crimen organizado, no hay una precisión en especifica, se han autodenominado que son cárteles de JNG, no sabemos si son o no son, otros de las personas que cooperan con los del Carrete” (sic), informó.

Y es que el General de la milicia explicó que en los recorridos de seguridad que han participado en conjunto con los elementos de la Policía Morelos, han visualizado un alto número de delitos del orden federal como los huachicoleros y el robo de vehículos.

Gómez Mendoza indicó que durante los recorridos que realizan no han visualizado un aumento de delitos por narcotráfico, debido a que hasta el momento no existe una estadística que manifieste un repunte de estos ilícitos.