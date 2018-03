Local

Erick A. Juarez |

2018-03-22

La mañana de este miércoles, miembros del movimiento Antorcha Campesina se manifestaron en las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) para exigir el suministro de agua potable, debido a que es insuficiente para las colonias Patios de la Estación y ampliación Lázaro Cárdenas, al contabilizar más de mil familias afectadas.

Con gritos de consigna y cartulinas en mano, el grupo no mayor de 50 personas bloqueó por media hora la avenida Morelos -cerca de la calle Motolinía- para posteriormente acudir al ayuntamiento de Cuernavaca.

En entrevista, Juana Moreno Cervantes, representante de dicho movimiento, aseguró que hasta el momento no cuentan con una solución para la ampliación de redes de agua potable, electricidad, así como obra pública, debido a que desde el mes de enero entregaron un pliego petitorio a las autoridades municipales sin poder contar con una respuesta favorable.

“No hemos encontrado solución por parte del ayuntamiento de Cuernavaca, queremos que adquiera un predio para instalar un preescolar, queremos pavimentaciones, instalaciones eléctricas y de agua potable, entre otras peticiones”, aseveró.

Moreno Cervantes señaló que en caso de que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo no dé una respuesta a sus demandas, los inconformes amenazaron con más bloqueos en la capital morelense, ya que las autoridades municipales se han negado a la regularización de la colonia Patios de la Estación, así como la pavimentación de la calle Leandro Valle, calle Morelia, Veracruz y Marquelia de la ampliación Lázaro Cárdenas, entre otras demandas.

La activista señaló que el hecho de que en las próximas elecciones, los ciudadanos podrían votar por el hoy presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con la intención de desquitarse de la mala administración del gobierno de Graco Ramírez.

“La gente piensa que votando por Cuauhtémoc es darle la contra a Graco; no porque sea realmente una alternativa Cuauhtémoc, sino porque el pueblo está muy descontento por la forma de gobernar de Graco Ramírez, (…) El gobierno del estado está igual que el de Cuauhtémoc Blanco, están muy mal, realmente no han hecho nada por sacar adelante, no ha sacado a los pobres de su pobreza”, señaló.

Cabe destacar, que alrededor de las 13:30 horas de este miércoles, un grupo de habitantes de la colonia San Antón, del municipio de Cuernavaca, se manifestó en el puente 2000, exigiendo el abastecimiento de agua potable.

Los inconformes que bloquearon la calle Álvaro Obregón, así como Avenida Morelos y Degollado, provocaron un gran caos vial, por lo que demandaron al SAPAC, el suministro de agua debido a que hasta el momento no cuentan con el suficiente líquido en sus hogares.