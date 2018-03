Casos y Cosas de Morelos - Si Dios fuera malito, mandaría otro sismo…

Opinión

| Sergio Dorado

2018-03-22

Si Dios fuera malito, mandaría otro sismo como el del 19S en plena Semana Santa y con los hoteles repletos de turistas -como deberá predecir Fuchs en unos días-, padecer otra vez el pavor que vivimos los morelenses hace siete meses, el cual todavía no se nos desatora de las anginas. Si fuera malito Diosito, nos haría ese gran favor al empalmarnos dos sismos al hilo solamente para evidenciar lo mal que han obrado las autoridades encargadas de la reconstrucción de Morelos. (“Sí, Diosito, es que a lo mejor tú no sabes que la SEDATU se acaba de declarar en quiebra la muy culebra y cientos de morelenses siguen sobreviviendo en la calle con puras habas porque los encargados andan gastando el dinero en lides electorales y les tiene sin cuidado el asunto”).

Increíble es cómo los gobiernos estatal y federal han actuado contra los damnificados del sismo. Y aquí sí hay que ponerse un poco serio. A siete meses de la tragedia, las cuentas sobre los recursos prometidos por estos gobiernos para la reconstrucción cuadran tan mal como la engañosa señalización que lleva hacia el Socavón de la Muerte o a las Fosas Comunes de Tetelcingo. Acéptenlo o no, la clase política se ha vuelto eficazmente nula y totalmente insensible; ya no es sólo la inclinación desbordada a la cleptomanía, sino la ausencia de sentimiento humano en un ambiente que enrarece más su proceder político.

Una operación de aritmética básica demuestra que varios millones de pesos salieron de puntitas de los recursos de SEDATU y nadie los encuentra. Unos dicen que se fueron con la novia a Las Vegas pero lo más seguro es que no sea cierto porque esto lo acabo de inventar yo mismo. Y bueno, ya ve usted estimado y fino lector, además de único, aclaro, que por más esfuerzo me cuesta más ser serio más allá de un par de minutos. Pero de que los dineros andan perdidos, andan perdidos. Eso sí se lo aseguro.

(“Y ya no se puede vivir así, Diosito; estos granujas exprimen cada vez más el bolsillo de los contribuyentes y se engullen un puño para el costal y otro para las campañas, unopara el costal y otro para las campañas, para el costal y para las campañas, y así sucesivamente, hasta que se lo tragan todo babeando el hocico de champagne y ya ni se acuerdan de que el recurso era para levantar viviendas derrumbadas por el sismo y no para el rey Midas. ¿Tú crees?”)

Si Diosito fuera malito, ¿se imagina ustedla Semana Santa? Haga de cuenta el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, sólo que ahora un sismo iracundo en plena fiesta chinela y no aviones convertidos en torpedos o misiles musulmanes. Incluso hubo gente en Nueva York que se arrojó desde 100 pisos de altura por la desesperación de las llamas de Bin Laden en la espalda. ¿Se imagina usted, ahora, en Morelos, turistas gringos o europeos brincando por las ventanas de los hoteles de lujo de Morelos? Digo, en un sismo más grave que el 19S, si Dios fuera malito... O incluso turistas mexicanos viendo como se viene el hotel encima de la familia sin poder hacer nada. ¿Se imagina? Pero bueno, eso si Diosito fuera malito. Serénese usted, por favor.

Y luego, si Diosito siguiera siendo malito, imagine usted un chorro más de damnificados que llegan a los mismos albergues del 19S, que ya crearon raíces y derechos de piso. Acaso habría que llamar al CEDH, y a su vez al Mando Único, para que pusieran orden, porque por antigüedad los 19S racionan la dádiva injustamente entre los recién llegados y ya ha habido hasta tortura estomacal porque la sardina y las saladitas no alcanzan para todos. Pero más allá del hambre, que ya es costumbre morelense, picoteados por enjambres de mosquitos jojutlenses, que no se ven pero dejan tortas de piquetes incluso sobre el calzón y hasta en lo más recóndito del coxis. Y esto porque no todos caben en las casas chinas de plástico para pasar las noches. ¿Ya no habría más casitas?

Pero como las autoridades traen desviada la cabeza y la intención en el uso de los recursos públicos para entronizarse en el poder, bien haría la ciudadanía votante, ahora que casi empieza la campaña-campaña, exigir a los candidatos cuentas claras de la familia no solamente de los recursos de la reconstrucción sino de los préstamos al gobierno del estado –que nos ha endeudado más allá del 400%-, y también sobre los bienes inmuebles o lo que se llevó el barítono Paquito Moreno Merino escondido en los calcetines gordos-gordos; del cual, por cierto, como en la recitación de primaria, pensábamosque ya no hacía travesuras. ¡Y miren! O también los moches de obra pública inflada y así cientos de aclaraciones que nos lleven a saber el uso de ese 400%, además del gasto corriente, en claro detrimento contra los atribulados morelenses.

Y otra exigencia, incluso, es que llegue quien llegue, y si se quieren amistades largas, hacer cuentas desde el primer minuto del gobierno venidero, en las que las figuras de participación ciudadana y revocación de mandato regresen a la palestra legislativa; pero no solamente como promesa, sino como acción comprometida con la Ley estricta. Y prisión larga para los ladrones. ¡Si no, nunca se les va a quitar la maña a nuestros empleados!