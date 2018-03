Opinión - Pensión alimenticia por compensación de doble jornada laboral

Opinión

| Dr. Hertino Avilés Albavera

2018-03-22

La controversia y los conflictos, que aquejan a la sociedad, siempre han sido fuente para la creación de nuevas normas jurídicas, al igual que criterios emitidos por las autoridades correspondientes. Es así como un divorcio en Campeche, promete crear un referente sobre una interrogante social, que probablemente más de uno había advertido en pláticas, o en la intimidad de sus pensamientos.

Después de 40 años, en un matrimonio en el que la mujer se dedicó a los quehaceres del hogar y al cuidado de sus tres hijas, del mismo modo que mantenía simultáneamente actividades profesionales, para apoyar con el sustento del hogar; el señor tomó la decisión de promover un divorcio necesario.

Es así que en el año 2014 se declaró como disuelto el vínculo matrimonial, aunque la sentencia dictaminó como innecesario establecer una pensión alimenticia concerniente al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, por la parte demandada, argumentando que esta contaba con los ingresos de forma fija para subsistir, aunado a que para ejercer dicha prestación tenía que acreditar que nunca tuvo actividades profesionales y se dedicó exclusivamente al hogar.

Como consecuencia, la señora recurrió el fallo y una Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad conoció de la apelación, donde se confirmó la sentencia. Posteriormente, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que le fue negado; por lo que interpuso recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Así fue como, los Ministros determinaron conocer del asunto, puesto que consideraban existía una cuestión de constitucionalidad. La agraviada externó que se vulneraron sus derechos de igualdad y no discriminación, en el sentido de que la Sala omitió manifestarse respecto de su derecho a recibir una pensión alimenticia, en consecuencia del doble esfuerzo, no remunerado de trabajar y encargarse del hogar y la crianza de sus hijas al mismo tiempo.

En el caso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que esta decisión no protegía adecuadamente a los cónyuges que dedicaron mayor tiempo a las tareas domésticas, sin recibir una remuneración económica a cambio.

Es así como se crea un precedente que establece que si las mujeres, dedicaron más tiempo que sus parejas al trabajo doméstico y no recibieron remuneración alguna por el mismo, no pudieron desarrollarse en igualdad de condiciones que sus ex cónyuges, y por lo tanto, no pudieron adquirir la misma cantidad de bienes. Para la Primera Sala en cita, no reconocer esta situación menoscaba el valor del trabajo doméstico y las dificultades de tener una doble jornada. La propuesta aprobada del Ministro Zaldívar, resolvió que cuando el cónyuge demuestre que se dedicó a las tareas domésticas y esto le generó algún costo de oportunidades, tendrá un derecho de compensación económica.

A pesar de que la sentencia se pronuncia en apoyo, sin distinción de sexo, para cualquiera de los cónyuges que se hubiesen dedicado primordialmente al hogar, por cuestiones de género, este nuevo enfoque jurídico representa un paso agigantado para que las mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, debido a que según el estereotipo social, son quienes cubren una mayor cantidad de tareas sin que se vea reflejado algún beneficio económico.

Así pues, en el espíritu del Día Internacional de la Mujer, la lucha no radica en celebrar su belleza, nobleza o fortaleza, exclusivamente, ni mucho menos en martirizarlas por razones de su precariedad en distintos ámbitos sociales; si no que se debe de trabajar para forjar un camino por el cual, las mujeres puedan gozar de igualdad de condiciones y equitativamente según las necesidades derivadas de género; en este sentido,el juzgar con perspectiva de género estáhaciendo su parte, y se puede decir que el trabajo y los esfuerzos están rindiendo frutos.