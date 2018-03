Justicia

“Atoran” a ex funcionario de la SSP armado con una 9mm

Francisco Rendon |

2018-03-22

Por el delito flagrante de portación de arma de fuego calibre 9mm abastecida con dos cargadores, fue asegurado por efectivos de la policía capitalina, el ex subsecretario de Seguridad Pública del estado, el ex comandante Mariano N, de 37 años, en la colonia Las Palmas cuando conducía una camioneta tipo Grand Cherokee; el hoy aprehendido iba acompañado de una joven, con quien quedó tras las rejas sujetos a investigación.

Se dio a conocer que Mariano N en el 2012 fue nombrado como Subsecretario Operativo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Alicia Vázquez Luna.

Respecto a los hechos se informó que a través de las cámaras del C-5 este martes a las 12:30 horas, detectaron circulando una camioneta Jeep tipo Grand Cherokee, con placas PZH-8361 del estado de Morelos, que presuntamente contaba con reporte de robo, la cual era conducida por la avenida Morelos a la altura de la escuela secundaria federal número 4 en Chipitlán.

Por lo que de inmediato elementos policiacos interceptaron la mencionada camioneta Grand Cherokee a la altura de la glorieta del Niño Artillero en Las Palmas, en donde viajaba el ex funcionario policiaco quien iba acompañado de una joven de nombre Cinthia Eunice N, de 22 años; y de manera agresiva, el ex Subsecretario Operativo trató de intimidar a los policías refiriendo el cargo que desempeñó, pero los uniformados confirmaron que su camioneta no tenía reporte de robo.

Sin embargo al momento de revisar el interior de la Grand Cherokee, detectaron una pistola tip Glock calibre .9 milímetros con dos cargadores abastecidos, por lo que el ex funcionario junto con su acompañante fueron detenidos y remitidos ante la Fiscalía General del Estado para su investigación.

CES informa la detención de

ex funcionario por usurpación

Elementos de la Policía Morelos realizaron la detención de una pareja por usurpación de funciones y resistencia de particulares en el municipio de Cuernavaca.

Los hechos se registraron cuando los policías se percataron que un vehículo Jeep, tipo Cherokee, color gris, con placas de circulación PZH8361 del Estado de México; circulaba a exceso de velocidad sobre la Avenida Morelos Sur, colonia Las Palmas, municipio de Cuernavaca a la altura de la glorieta del Niño Artillero.

Con la finalidad de evitar un accidente, le marcaron el alto y al realizarle una revisión, encontraron un arma de fuego color negra, calibre .380mm, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles y unas esposas metálicas

Además de que agredieron física y verbalmente a los elementos policiacos, el sujeto se identificó como policía en activo, por ello se detuvo a Mariano “N”, de 37 años de edad y a Cathya Eunice “N”, de 22 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, para que sea esta autoridad quien determine lo conducente.

Otros detenidos

Derivado de denuncias realizadas al número de emergencias 9-1-1, elementos de la Policía Morelos detuvieron a tres personas en el municipio de Cuernavaca y a cuatro más en el municipio de Mazatepec.

Alrededor de las 20:38 horas, se reportó que sobre la calle Hermenegildo Galeana de la colonia Centro del municipio de Cuernavaca se suscitaba una riña en un domicilio, motivo por el cual los policías se trasladaron al lugar a investigar. Al llegar, se detuvo a Norberto Andrés “N”, de 18 años de edad; Kenia Yuliana “N”, de 22 años de edad y Laura Eugenia “N”, de 36 años de edad.

En otra acción, aproximadamente a las 21:35 horas mientras realizaban recorridos de seguridad en la calle Cerro de la Loma de la colonia el Calvario del municipio de Mazatepec, los policías recibieron el reporte de que a pocos metros de su ubicación se suscitaba una riña.

Los oficiales visualizaron a un grupo de mujeres las cuales se agredían física y verbalmente, por lo que se procedió a la detención de Adelina “N”, de 48 años de edad; Mayra Aidé “N”, de 23 años de edad; Jazmín “N”, de 23 años de edad y Alma Lucero “N”, de 31 años de edad.

Las detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para que sea esta autoridad quien inicie las carpetas de investigación correspondientes.