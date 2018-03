Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-03-22

OAXTEPEC, MOR.- La escuadra del Sporting Canamy le hará los honores a los Diablos Rojos del Toluca, en la jornada sabatina de la segunda división nacional de la categoría premier, en el centro vacaciones de esta localidad, a las 16 horas, con posible triunfo de los dueños del terreno, y lo mismo debe ser en Cuernavaca, el mismo día, pero a las 15, en el estadio Centenario de la capital morelense, en donde los Halcones van a recibir a los Cementeros del Cruz Azul Hidalgo que, aunque están subiendo, los locales tienen la obligación de sacar fuerzas de flaqueza, si es que quieren llegar a las finales, las que se están alejando, pero matemáticamente todavía se tienen algunas esperanzas, pero si en esta ocasión no se vence, entonces sí, a casa desde ahora, y posiblemente hasta de sede, porque a la entidad morelenses no le aportan nada, apenas tienen un jugador tlahuica los plumíferos y los del Sporting,

Los Halcones siguen perdiendo, en Chiapas, Tuxtla 2-1

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Los Halcones de Morelos siguen perdiendo y en tarde sabatina 2-1 con el Tuxtla, en cancha del lugar, para estar en el lugar diez tan solo de su grupo con 16 unidades, sin ganar desde el 17 de febrero, en el 1-0 sobre los Pioneros, en Cancún. Con el resultado los locales llegaron a 29 y la visita quedó en 16, en 12 juegos.

Los Halcones de Morelos llegaron con la derrota a cuestas, el rival es el mejor del grupo, y en el caso de los plumíferos, no funcionan, sólo se tienen tres triunfos, y lo que en el principio se tenían triunfos y empates, cuando no se tiene sustento, se empieza a ver la realidad, y el caso es que ésta es fue una derrota esperada, y el hecho de que haya sido 2-1 y no goleada, al menos da la esperanza de que se recupere el terreno en las siguientes jornadas, empezando con el duelo contra el Cruz Azul Hidalgo, en casa.

Tuxtla adelantó con Javier de Jesús Qué Delgado al 24, igualaron los Halcones al 46 con Raúl Meraz Torres y el 2-1 fue de César Miguel Ramos Farrera al 88, con arbitraje de Francisco Antonio Leal Domínguez que expulsó al local, Diego Castellanos Sánchez al 43 y ocho amarillas, cuatro para cada bando.

Ínter Playa del Carmen 3-0 al Sporting Canamy

PLAYA DEL CARMEN, QROO.- El Ínter Playa del Carmen venció 3-0 al Sporting Canamy, en el estadio Mario Villanueva de esta ciudad, en juego de la segunda premier, con primer tiempo de 2-0, en donde los avecindados en Oaxtepec pudieron descontar, pero el portero local estuvo atinado, además de que con fortuna, porque cuando fue vencido, el poste lo salvó, y en el complemento se dio el tercero de los locales para llegar a 20 unidades, y todavía se tienen posibilidades de pensar en la calificación, mientras que los visitantes se quedaron en 13, en la antepenúltima escalinata del grupo.

Goles del morelense, Luis Manuel Menes Rivera al tres y jugó los 90 minutos para completar 312 en seis encuentros, Benji Iván Tun Rosales al 14 y al 90 + 2, Sergio Antonio Terán Acevedo, con arbitraje de Édgar Iván Arenas Peralta, quien expulsó a César Nicolás Gutiérrez Rodríguez al 81 por los visitantes; cinco amarillas, cuatro para la escuadra local.

El Sporting venía de dos triunfos, 2-1 a los Cementeros del Cruz Azul, y en el Diez de Diciembre, y 2-0 al Veracruz, en casa, pero frente al Ínter las cosas no funcionaron y se regresará a casa para hacer los honores al Toluca, el sábado a las 16 horas, en Oaxtepec.

Cuautla 0-0 con los Coyotes de Tlaxcala el viernes en la Heroica

CUAUTLA, MOR.- Los Arroceros del Cuautla salieron de la mano con el conjunto de los Coyotes de Tlaxcala con el empate sin anotaciones, ayer al mediodía, en el estadio de la unidad deportiva de la Heroica, a puerta cerrada, dentro del campeonato de balompié de la segunda división nacional de la categoría de los nuevos talentos, con lo que se ligó el segundo encuentro sin recibir gol, puesto que la semana pasada se derrotó 1-0 a los Ocelotes de Chiapas, y en Tapachula, por lo que se llegó a ocho unidades, pero ya pensar en la calificación es imposible, puesto que se dejaron escapar muchos puntos a lo largo de este certamen de clausura que ha sido de los peores de su historia.