2018-03-21

-Exhibió posibles irregularidades en la app que utilizó el INE para validar firmas de apoyo

Luis Flores García, aspirante a candidato independiente por la alcaldía de la capital, exhibió posibles irregularidades en la aplicación (app) que utilizó el Instituto Nacional Electoral (INE) para validar las firmas de apoyo ciudadano para obtener el registro de candidatos ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Por esta razón, exigió la revisión de la cada una de las rúbricas, pero antes acusó a los órganos electorales de negar candidaturas “por opacidad”, esto luego de que el viernes 16 de marzo el Impepac le rechazó su registro como candidato independiente.

Explicó que recaudó 11 mil 20 firmas, de las cuales mil 315 le fueron invalidadas por duplicidad con otro de los aspirantes, 95 por no haberse encontrado en el padrón electoral y 403 porque estaban fuera del "ámbito geoelectoral".

Además acusó de "mañoso" el proceso de validación de firmas que utilizó el INE, mediante una aplicación denominada OPL "Apoyo Ciudadano" que, afirmó, es “manipulable”.

Mostró anomalías “graves” en la aplicación que costó 4.6 millones de pesos, como es: cambio de domicilio de varios de los ciudadanos, a pesar de la copia de la credencial electoral para cotejar los datos.

Citó que "por ejemplo a esta compañera (mostró la fotografía) es de Cuernavaca y dice el registro que es de Tijuana".

Por las presuntas irregularidades detectadas, anunció que promoverá las acciones jurídicas para que el Impepac le permita verificar todos los rubros y no sólo en los que no cumplió, como parte de su derecho de audiencia, pero advirtió que de no permitirle cotejar, impugnará el proceso ante el Tribunal Electoral del Estado.

"El INE y el Impepac no están a la altura de lo que hoy los ciudadanos estamos requiriendo. Dejan mucho que desear, no están a la altura. Si este es el INE y este es el Impepac que van a garantizar la decisión de los ciudadanos el primero de julio estamos fregados. Si este es el INE y el Impepac que va a dar certeza el primero de julio estamos fregados", expresó.