La Encrucijada - Dime quiénes son tus plurinominales y te diré quién eres

Luis Alberto Machuca Nava

2018-03-21

A escasos días de que se lleve a cabo la elección presidencial ya los partidos políticos dan muestra de qué representan realmente. La lista de candidatos a puestos de representación proporcional llama la atención, sobre todo la lista de privilegiados en el PRI, en donde se anotaron los principales colaboradores del presidente Peña y quienes orquestaron en muchas ocasiones lo que hoy son los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. No es una decisión que por supuesto vaya a beneficiar a la sociedad en conjunto, es una decisión que pretende consolidar la tradición de premiar a los cómplices y de en su caso, proteger intereses obscuros. Muchos de estos personajes jamás han ganado una elección, como jamás impulsaron reformas de gran calado, para no ir lejos analicemos el trabajo legislativo de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, quien hoy aparece en la lista de plurinominales a una diputación federal, es claro que su vocación no fue la de dar resultados a sus paisanos, sino ser de utilidad a un partido. Otros casos de plano son de vergüenza, como el del propio dirigente priísta Enrique Ochoa, y qué decir de Beltrones, quien está acusado de desviar millones de pesos del erario público a campañas electorales del PRI, y qué me dicen de Rubén Moreira. Y más aún Ximena Puente, ex consejera presidenta del INAI y actualmente consejera de dicho organismo, por eso las instituciones están muchas veces de rodillas, se la deben a los partidos. Y podríamos nombrar a muchos más, solo esto como muestra para ver la verdadera intención de quienes están de tras de estas decisiones. (No olvidemos que al flamante dirigente sindical de Pemex y corrupto senador Romero Deschamps le tocó en el 2012)

Morena no se queda atrás, el discurso de honestidad y cambio verdadero se cae cuando se conocen las listas de este partido. Empecemos con Napoleón Gómez Urrutia, corrupto líder sindical y de extracción priísta; otro caso que llama la atención es Nestora Salgado, quien tiene múltiples denuncias por secuestro, ambos personajes ni siquiera viven en México y de entrada pueden ser ilegibles. Por ahí también se les coló Germán Martínez quien era enemigo jurado de AMLO, por supuesto que en esas listas también están reflejados los intereses de Elba Esther Gordillo, otro pájaro de cuenta. Lo anterior a pesar de que según sus estatutos estos espacios deben ser decididos en una tómbola, regla que ni ellos mismos respetan; es más importante el pragmatismo.

Así las cosas nos encaminamos en una ruta que puede beneficiar a estos personajes, Eso del “voto en cascada” es sumamente peligroso, supone que con la bendición del líder cualquiera podrá ser candidato o candidata y que no importa por lo tanto su historia personal. La ignorancia al votar es peor y hace más daño que las despensas y las dádivas, el fanatismo se transforma en un arma de pronóstico reservado.

PD. Quien no tiene mayor argumento para sostener ideas y proyectos que una mentada, deja en claro que su lenguaje refleja el universo de su intelecto, y eso dice bastante........

