Local

| Jorge Robles Salazar

2018-03-20

Jantetelco, Mor.- Ante una asistencia de más de 40 mil personas se presentó el grupo Café Tacuba en el Festival del Sol, del poblado de Chalcatzingo. Desde el primer día de este evento en donde se congregaron las familias, el alcalde Juan Felipe Domínguez Robles, resaltó que “este Festival es para todas las familias, por eso desde su primera edición hace 3 años decidimos no vender ni una gota de alcohol”.

Acompañado por la diputada federal del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lucía Meza Guzmán; de la presidenta municipal de Tetela del Volcán, Ana Bertha Haro Sánchez y, de su esposa Viridina Villanueva Escazán, presidenta del sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el alcalde inauguró la tercera edición del Festival del Sol.

La diputada federal de Morena, Lucía Meza Guzmán, dijo que festivales como “este deben de permanecer, de ser trabajados porque unen a la familia, no se necesita vender alcohol para que la gente venga a divertirse a convivir”. Expresó que es una esperanza que haya festivales en donde lo principal es que la familia conviva, hay “música para todos los gustos, eso es lo más importante”.

Habló sobre los recursos que ha gestionada para que jóvenes, niños y adultos puedan florecer en la música, “entendemos que si nuestros niños, nuestros jóvenes se dedican a este tipo de actividades difícilmente se irán a los vicios o la mala vida”. Estableció que ella seguirá dando apoyos a los niños y jóvenes que tengan esas ganas de sobresalir, “la educación es y seguirá siendo nuestra mejor inversión”.

Por su parte, el alcalde Juan Felipe Domínguez Robles, señaló que nadie creía en un proyecto “como este festival, nos costó trabajo convencer hasta a nuestra gente de Chalcatzingo, hoy, ya no es así, todos estamos convencidos de que no hay mejor inversión que el arte y la cultura”. Mencionó que lo más importante es que “nosotros propusimos que no hubiera alcohol, que el festival sería para las familias, y aquí estamos de nueva cuenta”.

El festival ha contado con la participación de Susana Hard, Nicho Hinojosa, Café Tacuba, y cerrara con lo Víctima del Doctor Cerebro. Además de que se presentaron otros grupos que hicieron de este festival un punto de reunión familiar.