Deportes

| Ignacio Cortés

2018-03-20

JIUTEPEC, MOR.- El Real Progreso se coronó en la primeras fuerza al vencer 1-0 al Deportivo Constitución Jaimes, con anotación de Isaías Cerecedo, en un partido difícil, y en donde se resolvió de la única manera que se podría, con un gol; las defensivas no iban a permitir más, se cerraron espacios para que los delanteros no hicieran más daño.

En cuanto a los premios, para el primer lugar se le entregaron 15 mil pesos por parte del comité organizador, mientras que para el Constitución Jaimes, como el segundo lugar de esta competencia, cinco mil pesos que no son nada malos y que se ganaron a ley, en el terreno de juego, en la pelea, en el esfuerzo y poco faltó para llevarse el título ahora.

Progreso 4-1 al Bolton en la final de segunda fuerza

En la final de la segunda fuerza, también en canchas de esta localidad, en el Vicente Alcántar, el cuadro del progreso se llevó el triunfo al son de 4-1, con anotaciones de Sebastián Flores, Jesús Pacheco, Juan Vicario y Manuel García, y por el lado del rival, Adolfo Bautista, en un cotejo en el que la diferencia se dejó sentir casi desde el inicio.

Aquí fueron seis mil pesos para los dos mejores escuadrones de este circuito, con cuatro mil para campeones, mientras que para el subcampeón fueron dos mil, y que se ganaron igualmente, a pulso, a fuerza de triunfos en la etapa regular y después en las finales de esta competencia que fue peleada desde el inicio, y para el siguiente será más difícil.

Para el tercer lugar se entregaron mil pesos, en este caso para el Real Quinta que se llevó el triunfo, en esta segunda fuerza, sobre el Raza Hidalgo 10-2, en un duelo en el que se salió a divertir a los aficionados y se concretaron diez goles, en un gran regalo para los aficionados que así se preparaban para el duelo por la final del circuito.

Por cierto que el Bolton se llevó 500 pesos por ser la mejor defensiva del certamen regular, pero a la hora de la final, las cosas no se dieron y se llevó cuatro de un inspirado Progreso que salió a dar lo mejor de sí, y cuando tuvo la ocasión de anotar, lo hizo y a la buena, venciendo a un rival que merecía mejor suerte, porque la pelea que dio fue en serio, pero sencillamente no se supo alcanzar la portería y atrás hubo errores.

Para terminar con la premiación, al campeón de goleo de la segunda fuerza, Héctor Sotelo, se llevó 500 pesos como estímulo y a seguir haciendo goles para que su escuadra alcance las mejores posiciones dentro de este organismo deportivo que es de lo más serio de la región, gracias al esfuerzo que vienen haciendo los directivos al paso.

Torneo de Jiutepec

JIUTEPEC, MOR.- El sábado, en la cancha de la Esmeralda de esta localidad, será la final del certamen de Jiutepec entre el seleccionado de Temixco, que dejó de lado al cuadro de la Refaccionaria Tlahuapan, y el Deportivo Sobrinos del Diablo de la liga Progreso, en duelo que se espera con piso parejo y no que los dados estén cargados en contra de algún contrincante por represalia de que no se quiso ajustar a los que querían favorecer al conjunto de Manuel Agüero, y que los organizadores se pongan las pilas y hagan bien su trabajo que para eso están y no lo hacen gratis, y aunque así lo hicieran, aceptaron la responsabilidad y se espera que la saquen adelante y no perjudiquen a los que saben defender sus triunfos.