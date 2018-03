Local

Yesenia Daniel

2018-03-20

-Levantan más viviendas que el gobierno, reconocen

Jojutla, Mor. El 20 de septiembre el arquitecto José Luis Hernández Bañuelos, llegó a Jojutla a dejar víveres, preguntó por la colonia más afectada por el sismo que apenas 24 horas antes había dejado casi 30 víctimas mortales y 2 mil 700 casas y edificaciones colapsadas, el sismo de 7.1 grados de intensidad dejó dolor y asombro entre la población. De poco en poco fue dejando ayuda pero viendo las necesidades de la gente no pudo dejar de ayudar, hoy a seis meses del sismo se están levantando 30 casas y hay otras 10 en proceso en la colonia Emiliano Zapata con donativos y ayuda de alumnos de la carrera de arquitectura de la Universidad Anáhuac.

Así nació Proyecto Esperanza Jojutla, por la empatía y la compasión de parte de una persona que sumó voluntades de otros tantos, siempre con la premisa de que quien fuera ayudado tenía que ayudar a otra familia, de alguna manera y de menor posibilidad económica; mientras los profesionistas ponían manos a los planos, la comunidad clasificaba y repartía despensas a otras colonias y municipios afectados en Morelos por el sismo.

“Decido comprometer a mis alumnos de la Universidad Anáhuac de décimo semestre en donde íbamos a regalar un proyecto hidráulico, sanitario, eléctrico, estructural para empezar a construir estas casas; yo suelto en redes sociales un video el cual se hace viral solicitando apoyo y ayuda para la reconstrucción, esto no es algo nuevo para mí, no me toma de sorpresa, yo tengo nueve años en proyectos sociales en diferentes lugares de la república, en especial en Oaxaca, y actualmente estoy trabajando aquí en Morelos, Morelos es un lugar que me abre las puertas hace 27 años cuando yo vengo a vivir aquí a Oaxtepec, actualmente vivo en la Ciudad de México pero Morelos es mi tierra de cariño, al ver a su gente dañada, damnificada pues decido iniciar este proyecto”, comentó el arquitecto.

Es el sábado 17 de marzo, el sol se está elevando por encima del cielo azul en esta tierra que arde y empieza a arder más por la primavera que ya se acerca, en la calle 20 de noviembre, en un centro de oración, está el arquitecto José Luis Hernández Bañuelos junto con las familias que están siendo ayudadas, las personas que están ahí reunidas se hablan como una sola familia, se conocen por nombre y dirección, saben su historia después del sismo, porque antes eran ajenos.

“Cuando yo llego me encuentro con Amada y Fabián, que fueron las primeras familias con las que yo me encuentro, con Aleida, y entonces empecé con los vecinos, de alguna manera esto ha sido muy bueno porque ha unido a los vecinos, antes no se conocían y como pueden ver ahora son familia, es el trato de familia de estar trabajando unidos, no hay mano de obra como ustedes pueden ver, no estamos pagando mano de obra, ellos mismos están haciendo mano de obra, autodirigida por el arquitecto Jesús Sánchez Ariza, y los alumnos de la Universidad Anáhuac que también han estado, una donando su tiempo y su trabajo, su seminario de tesis lo han convertido en una tesis presencial, entonces tenemos a muchos profesionales comprometidos con este proyecto, eso es muy interesante, sembrar semilla de un cambio”, agregó el arquitecto Hernández Bañuelos.

Gracias a la difusión del video, la ayuda empezó a llegar no sólo para hacer los estudios de estructura de las casas sino de reconstrucción, de aportaciones que vienen desde diferentes ciudades de todo el país y fuera de él, como de mexicanos que viven en el extranjero en Viena, San Petersburgo, Suiza, Estados Unidos, así como particulares y asociaciones como Mónica Yáñez, Grupo Metro y Erase una Vez un Hogar.

Las casas que apoya el Proyecto Esperanza Jojutla están diseminadas entre el bulevar 18 de marzo y la calle 20 de noviembre, en la parte trasera del mercado municipal Benito Juárez.

Si desea ayuda o ver los avances de construcción del Proyecto Esperanza Jojutla hay una página en FB con el mismo nombre, Proyecto Esperanza-Jojutla Mx, o en la página web www.proyectoesperanza.mx.org o escribir al correo proyectojojutla@gmail.com

Los ciudadanos que eligieron confiar en Proyecto Esperanza Jojutla están contentos de haber tomado esa decisión y no haber esperado el apoyo del gobierno a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pues a seis meses del sismo siguen esperando que les depositen, e incluso que les entreguen las tarjetas bancarias donde recibirían el apoyo por 120 mil pesos que no alcanzaría para tener una vivienda digna.

Como Proyecto Esperanza Jojutla hay otros casos de fundaciones que están ayudando a las familias damnificadas que perdieron su vivienda a causa del terremoto; en el vecino municipio de Tlaquiltenango están las fundaciones Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México A.C. (Renapred), y Fundación Azteca, construyendo 71 viviendas en la comunidad de Valle de Vázquez, sin pedir ni un peso a las familias y al contrario, generando empleos; mientras que en la comunidad indígena de Xoxocotla, varias fundaciones locales y extranjeras ayudan a la población, también a levantar nuevamente su patrimonio, ahí son alrededor de 30 viviendas que se están haciendo a través del tequio, el trabajo comunitario.