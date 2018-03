Observador político - Blanco, la incertidumbre electoral

Opinión

Gerardo Suarez

2018-03-20

Hasta el día de hoy, en el ambiente político existe una inmensa incertidumbre electoral de si aparecerá o no la imagen de Cuauhtémoc Blanco Bravo en las boletas para gobernador el primero de julio próximo, derivado de los señalamientos y la persecución intensificó en su contra por diversos actores. Diversos especialistas en el tema, aseguran que no llegará. Sin embargo, los representantes del Partido Encuentro Social, aseguran que no solo competirá sino qué ganará. Empero, en caso de bajarlo, las condiciones políticas cambiarían radicalmente para los siete contendientes, porque más de tres estarían ya en posibilidades de ganar el proceso.

SE VA EL CUAUH.- En los siguientes días se realizará el cabildo abierto y ahí, públicamente solicitará licencia al cargo de presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para iniciar su campaña a la gubernatura de Morelos. El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, de MORENA, PES y PT y quien encabeza las preferencias electorales, según las encuestas, es al mismo tiempo a quien los demás aspirantes -al menos cinco de siete- a este cargo, han decidido írsele con todo para impedir que participe, luego de considerar que incumple con los requisitos mínimos indispensables para su registro y más aún para contender.

Incluso, su poca experiencia política y su falta de talento le impedirán participar en los debates que se realizarán en breve porque además, los demás contendientes se le irán con todo con un único objetivo que será el bajarlo del lugar donde se ha colocado en los últimos meses sin realmente haber hecho algo extraordinario en la capital de Morelos.

TRES DEBATES REALIZARÁ EL IMPEPAC.- La crisis que agobia al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como la falta de poco más de 150 millones de pesos que no les ha entregado el Ejecutivo a poco más de tres meses, los obligará a solo realizar tres debates, los dos primeros será entre los ocho candidatos a gobernador y el tercero será para los abanderados a Cuernavaca.

Los procedimientos ya se iniciaron y por lo tanto están ya trabajando en ello, y se busca garantizar una equidad entre los contendientes, sin embargo, antes, durante y después la guerra sucia se intensificará a su máxima capacidad peor aún que lo que se registró hace seis años. Hoy, los ánimos están caldeados y sobre todo se han ido intensificando entre los equipos de campaña que es desde donde verdaderamente se hacen los trabajos sucios contra sus adversarios políticos.

JORGE MEADE.- Mal y de malas. El candidato tricolor que no logra “despejar” en su campaña y quien sigue peleando los últimos lugares de la preferencia electoral, fue sacudido por el diputado local, quien rechazó ir con él en la coalición PRI-Verde, al descobijarlo y acusarlo de ser uno de los principales “dinosaurios” del tricolor porque dijo, lo conoce de tiempo atrás. Dejó en claro que no comparte ni piensa como el “Fraile”, sin embargo, acusó que todo el dinero que haga falta en la Secretaria de Desarrollo Social tendrá que servirle para su campaña, porque al final, vislumbró que no solo no ganará sino que quedará muy por debajo del partido Verde. El ex regidor de Cuernavaca, tres veces diputado local y federal y casi dueño del partido Verde en Morelos, Javier Estrada, quien para no errarle volverá a contender por otra diputación local, ahora por el distrito VIII de Xochitepec y Emiliano Zapata, calificó a su cuasi hermano político como lo es el PRI -con quien van en alianza federal- que es un partido corrupto, gandaya y donde siguen vendiendo candidaturas.

Hablando de priistas corruptos, a quien no le fue nada bien y seguro no está feliz, es sin lugar a dudas uno de los peores militantes del Partido Revolucionario Institucional, Paco Moreno Merino, a quien siguen protegiendo –al menos en esta legislatura- para no ir a la cárcel por el desfalco multimillonario que provocó cuando fue presidente del Congreso del Estado y que ocasionó el despido de cientos de trabajadores a quienes no les pagaron su finiquito y mucho menos les dieron su agüinado. El personaje en cuestión, intentó seguir viviendo del erario a través de los cargos de representación proporcional –plurinominal- como está acostumbrado y por ello, no apareció en las listas del PRI para las curules de San Lázaro.

Otra ex priista y ahora perredista, Beatriz Vícera Alatriste, quien sentirá el rechazo social por el pésimo trabajo realizado al frente del poder Legislativo, otra vez será candidata a diputada local por el Distrito Uno con sede en Cuernavaca, pero ahora lo hará por la coalición con el sol azteca, Socialdemócrata y del partido del Tucán, pero aún que usted no lo crea es propuesta del… Verde. ¡Ver para creer!

VA ANDRICK RUIZ DE CHÁVEZ POR UNA FEDERAL.- Metido durante los últimos años en el área de la salud en el gobierno perredista, pese a no tener ninguna experiencia ni conocimiento del área, Andrick Ruiz de Chávez, ha sido uno de los personajes más señalados por supuestos actos de corrupción como el supuesto desvío por más de 500 millones de pesos, como en su momento lo denunció Gerardo Becerra Chávez de Ita y que incluso, le valió presentar las denuncias penales ante la PGR.

Bien, Andrik Ruiz de Chávez y Sergio Beltrán Toto, considerados los operadores de los negocios y la corrupción del gobierno actual, serán de los primeros que tendrán que ser investigados por todo el dinero que manejaron en este administración, y como ejemplo destaca la denuncia de la CMMC que lo responsabilizan por la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud, por un monto de más de 500 millones de pesos tan sólo de enero a diciembre del año 2014. Sin embargo, y como parte de los acuerdos entre las cúpulas partidistas, el Verde Ecologista con Javier Estrada a la cabeza, decidieron pactar y llevarlo como su candidato a diputado federal por el primer distrito, con escasas posibilidades de ganar porque se enfrentará al regordete panucho Beto Mojica y al ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ex diputado federal y ex Procurador de Morelos, Francisco Coronato Rodríguez… Por tanto, Andrick Ruiz de Chávez, lo que hoy busca sin lugar a dudas es impunidad a través del fuero constitucional. Por cierto, su suplente será el ex Jefe Policiaco, Cesáreo Carbajal.

