Opinión - Genio sin barreras

Opinión

| César Daniel Nájera Collado

2018-03-20

Había veces que no se reconocía a sí mismo. La esclerosis lateral amiotrófica le había generado, inclusive, que dejara a un lado su doctorado en Física. Pero como buen genio romántico, ante la incógnita de cuánto tiempo le quedaba en el mundo, su primera decisión fue comprometerse y casarse con su gran amor, Jane Wilde. De hecho, él llegó a decir en una ocasión: “El compromiso me salvó la vida. Me dio una razón para vivir.”

Seguramente con lo que diré a continuación sabrán de quién se trata, o eso espero. Y es que la enfermedad ya mencionada le causó que, con el paso del tiempo, perdiera la movilidad de sus extremidades y, eventualmente, de casi todo el cuerpo. Pero para los que aún creen en la existencia de límites o barreras, déjenme contarles que este hombre, incapaz de hablar sin el apoyo de una máquina y que solo podía mover un dedo, vino a convertirse en una de las personas que más le ha aportado a la humanidad en cuanto al conocimiento del universo. Logró explicar los agujeros negros, y con esto, la teoría del Big Bang (dice, en resumen, que la materia se expandió en el universo después de la explosión de una especie de estrella).

Mi intención no es explicar problemas astrofísicos, sino simplemente probar, a través de ejemplos, la inexistencia de barreras para alcanzar metas. A lo largo de la historia se ha usado la palabra “límite” cuando en su lugar se debería decir “pretexto”. Me decepciona un poco que hay gente que jamás oyó de Stephen Hawking hasta la noticia de su muerte, porque personas como él, invencibles, son las que se deben admirar a través del mundo. Él siempre será un genio debido a que tomó cualidades en lugar de pretextos. Citando una frase suya: “La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”.