Tribuna Legislativa - Los efectos del sismo

| Javier Bolaños*

2018-03-20

“Morelos está de pie”, se ha convertido en la frase favorita de quienes desde el gobierno pretenden esconder la terca realidad que se vive en los municipios que fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Llegamos a los seis meses del fatídico evento y las casas de la mayoría de las familias, no solo siguen derrumbadas, sino que la esperanza se agota y la desesperación rebasa el borde la paciencia.

De por sí, fue escaso el monto asignado por el FONDEN a los damnificados; 120 mil pesos que no van a restituir lo perdido, pero que, además, ha fluido a cuenta gotas. Los que fueron a entregar las tarjetas bancarias llenaron las planas de periódicos y sus bocas, para asegurar que México y Morelos estaban de pie.

La terca realidad se estrelló de frente a sus narices. Una veintena de mujeres decididas, durante seis días escogieron vivir y dormir al interior de las oficinas de SEDATU, que a momentos resultaban más confortables que sus viviendas asentadas en la tierra y bajo temperaturas ardientes. Ellas fueron capaces de lo que ni Gobernadores ni Senadores han podido, obligar a una Secretaria de Despacho del Gobierno de la República, a venir a Cuernavaca a dar la cara, por un delegado banal e incapaz, y explicar -otra vez- la terca realidad:

1. Que el Gobierno Federal ha sido incapaz de entregar completos los 90 mil pesos que les corresponden.

2. Que el Gobierno de Morelos no había cumplido y que no ha entregado un centavo de los 30 mil pesos que le corresponden.

3. Que las tarjetas de Unidos por Morelos, aunque las entregaron indiscriminadamente no sirven, a pesar de presentar números en relieve que aparentan a una bancaria, simplemente no lo son, y que solo son canjeables apenas por un paquete de 5 mil pesos máximo, canjeables en especie por materiales para la construcción, y nada más.

Ni Jojutla, ni Morelos están en pie, mucho falta por hacer y más tendrán que justificar los que se van en seis meses, sobre el destino que le dieron a los recursos millonarios que recibieron del erario público y de asociaciones y fundaciones privadas, que su mayoría las familias no ven, no lo sienten y mucho menos disfrutan.

El 31 de marzo de este año, después de 6 meses y casi 15 días del desastre, la secretaria Rosario Robles se comprometió ante nosotros y los damnificados, a que el 100% de los recursos comprometidos estarán en sus cuentas, entonces iniciarán la reconstrucción.

Pero por si se les vuelve olvidar lo que prometieron y la fecha de entrega, no olviden que la realidad es terca y rebelde.

PUNTO DE ACUERDO

Este 21 de marzo es el Día Mundial de las personas con síndrome de Down, debemos hacer visible este evento para despertar conciencias, para hacer saber que no son diferentes, son como tú y como yo, con los mismos derechos y dignidad, pero que sufren mucho para que esto ocurra y se reconozca. En la Cámara de Diputados he presentado una iniciativa de Ley General para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down, porque no son especiales ni diferentes y merecen oportunidades para desarrollarse, trabajar y tener una familia.

*vicepresidente de la Cámara de Diputados.