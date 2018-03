Local

2018-03-17

El aspirante a la candidatura Independiente a Diputado Local por el Segundo Distrito, Luis Miguel Ramírez Romero denunció derivado a que se reveló en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y que criticó al Gobernador, Graco Ramírez Abreu, hoy el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), le negó su candidatura, al mencionarle que no cumplió con las suficientes firmas.

De acuerdo con el ex diputado local, aseguró que la tarde del jueves pasado, recibió una notificación por parte de las autoridades del IMPEPAC, quienes le mencionaron que no contaba con las firmas suficientes dos mil 517, para poder contender a una candidatura a la Diputación Local por el Segundo Distrito, por ello, promoverá un recurso de audiencia para realizar el conteo de las firmas.

Explicó que minutos antes de vencerse el tiempo para la recolección de firmas, obtuvo un total de tres mil 252 firmas, sin embargo, por la duplicidad de las firmas, le quitaron un aproximado de 750 apoyos, para concluir con un total de dos mil 502 firmas ciudadanos.

Por tal motivo, calificó como “podrido”, el conteo de las firmas que realizó el IMPEPAC, al no descartar que los partidos políticos o las autoridades electorales metan las manos para evitar que los aspirantes a una candidatura independiente puedan participar en el próximo proceso electoral.

“A quién beneficia que los independientes no salgamos en las boletas y a quién le beneficia que Luis Miguel no llegué a la boleta, o porqué se le impide llegar, yo no descarto nada, porque nosotros no tenemos representantes como los partidos (…) Yo no descartó que el Gobierno del Estado este metiendo las manos, yo no sé si los móviles sean de carácter político o una persecución o un bloqueo o de un mismo partido tal vez, o yo no sé si sea porque el Impepac no tiene dinero”, dijo.

En ese sentido, Ramírez Romero dijo que tendrá un lapso de 48 horas después de haber sido notificado para presentar el recurso de audiencia, por lo que los consejeros electorales del IMPEPAC, tendrán un periodo máximo de cinco días para resolverlo, por lo que consideró importante que se revisen todas los apoyos de las 750 firmas que fueron desechadas, al desconfiar de las autoridades electorales.

“Estábamos creyendo ciegamente en las instituciones, pero esta última etapa de plano nos ha descartado, porqué sentimos cómo nos han venido trayendo con promesas y promesas y al final hagas lo que hagas te ponemos todos los impedimentos que haya, de todas maneras no vas a pasar (…) El último, rubro del porqué nos quitaron las firmas, fueron esas 750 firmas duplicadas o fueron dadas antes a otro candidato, pero nosotros estamos a ciegas, porqué no nos especifican cuales son”, señaló.