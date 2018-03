Brevi@rio... - De debates y capacidades

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-03-17

Al margen del show mediático de los debates políticos entre candidatos, su utilidad puede medirse en razón de las propuestas, pero sobre todo, de la capacidad para analizar y discutir temas, elaborar ideas acertadas y coherentes, incluso para improvisar respuestas mostrando habilidades y destrezas. Conscientes de sus limitaciones en este terreno, es claro por qué la mayoría de los aspirantes rehúyen a estos ejercicios.

Aunque se ha vuelto una costumbre que en los debates haya más ataques personales y alusiones simplistas a veces de un bajísimo nivel, la realidad es que este ejercicio se hace necesario en el marco de las campañas políticas de los candidatos. Oficiales o no, ya sea porque son convocados por los árbitros electorales o por otros entes como los medios masivos de comunicación, los espacios para polemizar entre los aspirantes a puestos de elección popular van madurando hasta convertirse en escenarios en donde es posible apreciar las capacidades y habilidades (si es que las tienen), para mostrarnos aunque sea pinceladas de ideas y propuestas.

Y es claro que entre las cualidades de la mayoría de los aspirantes a los cargos de elección, desde los más importantes hasta los de menor rango, no están precisamente las de ser buenos oradores, cultos, estudiados y bien preparados; no, la mayoría no presentan grandes habilidades superiores, les cuesta trabajo hilar ideas y por ende carecen de propuestas. Por la misma razón, la mayoría requiere de equipos de trabajo que cubran en buena medida sus deficiencias racionales y de pensamiento; que les elaboren sus frases y discursos y que incluso, en el peor de los casos, se conviertan en sus voceros. Sin embargo a la hora de debatir, todo este trabajo de sus equipos de apoyo se vuelve irrelevante cuando hay que enfrentar, cara a cara, a sus competidores.

Por ello hay quienes desde la perspectiva incluso del dominio de escenario, de la seguridad en sí mismo y de la confianza en lo que sí sabe y lo que no, le apuesta al debate, reta y amedrenta a sus oponentes, todo ello con el objetivo de que a través de este ejercicio logre un efecto a favor en el ánimo del electorado, pero sobre todo, en el ánimo de los analistas políticos y generadores de opinión pública. Más allá incluso de quién resulte ganador en un debate (por aquello de que todos se autoproclaman ganadores), lo que sí es posibles es analizar su comportamiento, sus dichos y propuestas, sus expresiones de todo tipo y, si es que las hay, ideas.

Así es que todo sea porque a través de los debates públicos conozcamos algo más de quienes pretenden gobernarnos, que estos espacios deberían realizarse con mayor frecuencia, y no sólo aquellos convocados por los órganos electorales. Si el debate es un ejercicio democrático o parte de esto que los propios políticos y aspirantes llaman fiesta democrática a los procesos electorales, entonces debería practicarse más y lo que tenemos que hacer es exigirle a estos aspirantes que se preparen, estudien y asuman una responsabilidad con el electorado, y nos expongan ideas más allá de sus pasajes personales y sus andanzas mundanas por esta vida terrenal, donde todos tienen cola que les pisen…

BREVES: Alejandro Vera, el ex rector de la UAEM y candidato a gobernador por el Partido Nueva Alianza, y el abanderado del PRI, Jorge Meade Ocaranza, ya levantaron la mano para el primer debate entre aspirantes para la máxima magistratura del estado: Del primero podemos decir que sin problemas estaría participando ya que tiene evidentes dotes discursivos, y de hecho es una de sus mejores cualidades además del ideario que se carga. De Jorge Meade diremos que, a pesar de conocerlo por muchos años, no sabemos cómo se comportaría en un encuentro con sus competidores. Por otra parte, veremos si en los próximos días otros aspirantes también levantan la mano y se apunta. Podemos anticipar que lo harán el Dr. Víctor Caballero (PAN-MC) y el aspirante independiente Fidel Demédicis, así como la única mujer en la contienda Nadie Luz Lara Chávez, que va por el Partido Verde., veremos…

