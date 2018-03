Serpientes y escaleras - Los narcos y la elección

Opinión

2018-03-16

La inseguridad y la violencia enmarcan el proceso electoral 2018. En medio están los candidatos y a su lado los grupos delictivos. La presencia del narco en las elecciones es evidente.

La presencia del narcotráfico en las elecciones mexicanas es evidente desde hace varios años. Su intervención no es casual, los grupos delictivos invierten en campañas, financian candidatos y posteriormente manejan gobiernos. La presión que hace la mafia no es menor, según reportes del gobierno mexicano, a cuatro meses de que se lleven a cabo las elecciones, 30 aspirantes a cargos de elección popular han sido asesinados. En Morelos, según se dio a conocer la semana pasada, al menos 11 municipios están relacionados con el narco. El tema no es sencillo. ¿Cuál de los candidatos a la gubernatura es capaz de enfrentarlo?

Desde la época de Jorge Carrillo Olea el gobierno estatal se relacionó con los grupos delictivos. Al mandatario, antes coordinador nacional de la lucha contra el narcotráfico le acompañó su pasado y las relaciones que hizo como funcionario federal. El militar era experto en seguridad, pero no fue capaz de mantener la paz en el estado y por el contrario, hizo de Morelos un refugio de cárteles.

Luego llegó un inexperto Sergio Estrada que presumía no ser político, que afirmaba ser un ciudadano común capaz de cortar de tajo las redes de protección que se crearon en el último gobierno del PRI. Las promesas no se cumplieron porque el novel mandatario resultó ser muy poco consciente de lo que implicaba lidiar con los grupos delictivos y en lugar de enfrentarlos prefirió relacionarse hasta sentimentalmente. Estrada Cajigal no persiguió a la delincuencia, la cobijó, le dio protección y fortaleció su presencia. Entonces llegó otro panista

Marco Adame parecía la solución a los problemas, era un hombre mesurado al que no le gustaban las frivolidades de su antecesor. El médico prometió paz y estabilidad, pero su primera decisión fue refrendar en el cargo al jefe de la policía del gobierno anterior, al que se consideraba parte de la delincuencia. La decisión no fue casual, a la vuelta del tiempo se supo que el secretario de seguridad era el operador personal del gobernador, su “hombre de más confianza” como él mismo lo decía y al único al que le confiaba la seguridad de su familia. El jefe policiaco fue detenido por brindar protección al narcotráfico, Marco Adame no fue depuesto porque sus relaciones políticas nacionales eran muy fuertes, pero a nadie le quedó duda que el panista era el principal protector en Morelos del cártel de los Beltrán Leyva.

Cinco años de Graco Ramírez no han sido suficientes para cambiar las cosas, ni para hacer que la situación en Morelos mejore. Los logros son de papel, publicitarios, pero no efectivos. La violencia se ha disparado, la inseguridad está presente en todos lados y los delitos se multiplicaron. Antes hablábamos de secuestros y asesinatos, hoy vivimos además, extorsiones, levantones, balaceras, ejecuciones, cobro de piso y robos en todas sus modalidades. Peor: en los municipios hay una notoria presencia de la delincuencia organizada derivada del financiamiento de la delincuencia hacia algunas campañas.

El reto futuro es claro: ¿Quién puede garantizarle paz a Morelos? ¿Qué candidato es capaz de ofrecer estabilidad social y alto a la inseguridad? Más aún ¿Cuál de ellos es capaz de resistirse a las tentaciones de los grupos delictivos y a terminar con las redes que protegen a los delincuentes?

Con 185 ejecutados en menos de 3 meses en Morelos, la inseguridad no puede ser tomada como un asunto menor por ningún candidato.

posdata

Tres de los ocho candidatos a la gubernatura piden debatir ideas, contrastar propuestas y exponer su plan de gobierno: Jorge Meade del PRI, Víctor Caballero del PAN y Alejandro Vera de Nueva alianza. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco, dice que no va a debatir y el presidente de su partido remata: debatan entre ustedes, corruptos.

Estratégicamente es comprensible que el futbolista no quiera ir a una confrontación de ideas; primero porque encabeza las preferencias electorales y no tiene necesidad de exponerse; segundo porque no sabe hablar y seguramente no tiene ninguna idea ni propuesta para el estado.

Es obvio que Cuauhtémoc Blanco no va a debatir, salvo quizá en el foro que organice el IMPEPAC. Sin exposición mediática ni propuestas específicas, habrá que ver si el alcalde de Cuernavaca logra mantener la delantera hasta que se instalen las urnas.

El nuevo consultor del equipo americanista, el ex jefe de asesores y compañero de parranda del ex presidente Felipe Calderón y hermano del ex delegado de la SCT en Morelos Fidel Giménez, Rafael Giménez, tiene una labor titánica enfrente.

nota

Ser notario no es una labor cualquiera; el trabajo de un fedatario público implica confianza, preparación, respeto, discreción...

Salvo en Morelos, donde es muy sencillo ser notario, en otros estados esta profesión no es ocupada por cualquiera. Para obtener una licencia de este tipo se requieren muchas cosas, empezando por experiencia en la materia, preparación jurídica, especialización en el tema y buena fama pública.

En la tierra de Zapata el notariado se ha convertido en parte del botín político con el que negocian los gobernantes; las patentes de notario se utilizan para pagar favores, para premiar amigos y para ayudar a los aliados, de ahí la mediocridad en la que han caído algunos de estos personajes.

Hacer notarios al vapor y entregar notarías por intereses personales ha comenzado a mostrar lo delicado del asunto. En los últimos meses se han hecho públicos documentos que se suponen privados, de transacciones en las que participan funcionarios del gobierno actual e incluso, de una compraventa de la propia presidenta del DIF estatal.

No ha sido uno, son varios los documentos que han salido de los archivos de la Notaría 8 de Cuernavaca de José Antonio Acosta Moreno, todos de miembros del gabinete actual. El punto no es que (como en este caso) se trate de filtraciones que revelen las adquisiciones de integrantes del gobierno actual, sino que la oficina del fedatario tiene un serio problema de filtración de documentos o, en el peor de los casos, es el propio Acosta quien entrega copias de las transacciones.

Cuentan los que saben que lo que hemos visto no es lo único que funcionarios y ex funcionarios de la nueva visión han escriturado en esa notaría; comentan que habrá más denuncias públicas acompañadas de documentos de esa misma oficina.

El 15 de julio del 2016 el gobernador Graco Ramírez entregó las patentes a tres nuevos notarios en Morelos: Sandra Gómez Salgado de Notaría Pública Número 10, Uriel Carmona Gándara de la Notaría 6 y José Antonio Acosta Moreno de la Notaría Pública Número 8.

En ese momento dijo: “Nos hemos sujetado a lo que la ley establece, ni más ni menos; así que este no es un favor, es un reconocimiento a la trayectoria y compromiso profesional que han demostrado... Con esto dejó en claro que se terminó la práctica que había en gobiernos anteriores y que era la de otorgar patentes a amigos y conocidos como si fueran “concesiones de taxis”... Esa práctica se acabó. Dejamos un precedente que el Colegio mismo va a preservar”... Me siento muy orgulloso de los notarios, ustedes son personas que reflejan la confianza en la sociedad, en lo que implica nuestro estado”. En ese acto la presidenta de los notarios de Morelos añadió:, “Ustedes representan una nueva generación de notarios, de la cual se espera que trabaje apegada a la ética profesional que caracteriza al gremio”.

Uriel Carmona ya no es notario, ahora es el Fiscal Genereal de Morelos y en su lugar quedó su esposa (¿Cumple los requisitos? ¿Se puede heredar así una Notaría?); José Antonio Acosta Moreno sigue ejerciendo el notariado y de su oficina se filtran muchos documentos que a la postre se vuelven públicos y motivo de escarnio social.

¿Se sienten orgullosos el gobernador y la presidenta de los notarios del desempeño de esta nueva generación de notarios?

post it

El portal Conurbados dio a conocer esta semana que hasta sus oficinas llegó un paquete con documentos originales de la Sedatu que presumen el condicionamiento de ayuda a cambio de apoyo político a un partido. La oficina en Morelos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estuvo manejada hasta hace una semana por Rodrigo Peña, un funcionario cuestionado por su desempeño, por sus actitudes y señalado varias veces por incurrir en actos de corrupción.

Ahora este medio de comunicación expone elementos que abonan a esa hipótesis, son constancias de residencia, formatos de afiliación, credenciales para votar y cuadernillos de los órganos electorales nacional y estatal.

Lo expuesto por Máximo Cerdio podría representar un delito, por lo cual, refieren, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del estado. A esa dependencia se le envió, entre otras cosas, 58 pares de estos documentos, de fechas diversas entre enero y febrero de 2018, a nombre de beneficiarios del municipio de Tetela del Volcán; siete de Mazatepec; veinticinco Hueyapan y seis pares de estos documentos están vacíos, y con folios originales; también 50 constancias de residencia, en copia fotostática, emitidas en hojas membretadas por el ayuntamiento de Temixco y firmadas por distintos ayudantes municipales, con sello y firma autógrafa. En copia fotostática adjunta, engrapada, se anexa la credencia para votar del solicitante; varias de estas constancias vienen acompañadas por formatos de preinscripción al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con hojas membretadas y llenadas a mano por algunos de los solicitantes con sus datos personales, nombre y firma.

Así lo expone Conurbados: “A las 20:22 horas el representante de Conurbados compareció en la FGE a presentar denuncia y/o querella “por probables delitos constitutivos en agravio de quien resulte ofendido en contra del imputado quien resulte”, y declaró que el día jueves 8 de marzo se encontraba en su oficina y tocó el timbre un hombre y dijo que le llevaba un paquete, por lo que bajó sin abrir la reja, el hombre le entregó un paquete, diciéndole que habían encontrado en una calle ese paquete, y el hombre se retiró y se subió al asiento del piloto un taxi que había dejado parado a media calle, y se fue rumbo a la calle No Reelección.

Dentro del paquete que le entregó el hombre que dijo ser taxista se encontraban los documentos que presentó para que se realicen las investigaciones correspondientes, en contra de quien o quienes resulten responsables, ya que de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de mayo de 2014 (cuya última reforma fue publicada el 19 de enero de 2018), puede configurarse la comisión de algún delito electoral”.

El tema es delicado y puede tener implicaciones legales para varios funcionarios. El ex delegado es de filiación priísta, los documentos son del PRD, pero en el tema de la reconstrucción hay varios políticos interesados en sacar provecho político y económico.

Primero fueron las despensas, ahora los apoyos. En medio: Rodrigo Peña y Sergio Beltran Toto.

¡Pobre Morelos!

redes sociales

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social le puso el cascabel al gato luego de que tres candidatos (el del PAN, el del PRI y el de Nueva Alianza) sugirieron comenzar a debatir ideas. La reacción de José Luis Borbolla fue intempestiva y provocó polémica, lo cual no necesariamente beneficia a su partido y a su candidato.

Así lo publicó @jlborbolla en su cuenta personal de Twitter:

@cuauhtemocb10 no tiene porque debatir con una bola de corruptos, que debatan entre ellos, el es cercano a la gente. @lopezobrador_ @lopezobrador_ Muy rápido varios se pusieron el saco, insisto, @cuauhtemocb10 no tiene por qué debatir con cerdos, puercos, cochinos, marranos, eso es lo que son! #BoladeCorruptos Buen día y saludos a todos los que ayer se pusieron el saco de corruptos o animalitos de la granja que para el caso es lo mismo. Debatan entre ustedes bola de corruptos, mientras @cuauhtemocb10 camina con la gente #Morelos Esos corruptos que solitos se pusieron el saco, si tantas ganas de debatir tienen, debatan entre ustedes. Aquí les adelanto como se van a ver... #Elecciones2018

es viernes

La vida es tan maravillosa que siempre nos ofrece la posibilidad de vivir en cualquiera de dos mundos: En un mundo del puro gozo, de pura invención, en un mundo visto siempre desde su ángulo más divertido, más chistoso, más llamativo, más fértil para la imaginación... o en un mundo contrarreformista y feroz, un mundo que considera que sufrir es un mérito importantísimo porque estamos en este valle de lágrimas para acumular, hagan de cuenta como puntos para viajar en avión, puntos para irse al Cielo.

Cada quien elige en qué mundo vive. Se vale llorar, pero también se puede reír.

Hoy toca.

Comentarios para una columna alegre:

