Guadalupe Flores |

2018-03-16

-Por más de cinco horas, padres de familia de Santa María Ahuacatitlán cerraron la carretera federal

Por más de cinco horas, los padres de familia de la escuela secundaria federal número 15 “Himno Nacional Mexicano”, ubicada en pueblo de Santa María Ahuacatitlán, bloquearon la carretera federal México- Cuernavaca a la altura del kilómetro 69, para exigir al Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) que reconstruya la escuela, luego de asegurar que el plantel educativo “tienen daños”. Dicha acción, provocó un severo caos vial en la parte norte de la ciudad.

A las 9:00 horas, los inconformes cerraron ambos carriles de la carretera para exigir un dictamen de seguridad del edificio, manifestaron que el Instituto de Infraestructura Educativaentregó un reporte técnico “que dice que no amerita reconstrucción, pero que la escuela se cimbra y son tres pisos y temen que con otro temblor se derrumbe”.

“El Instituto de Infraestructura Educativa (INEIEM), solo entregó un reporte técnico y esta maquillado, porque no concuerda con la realidad, es un peligro para nuestros hijos; la escuela tiene daños”, dijo Lourdes García, madre de familia afectada.

Alrededor de las 15:00 horas, los inconformes levantaron el bloqueo, luego de tres horas de negociaron con autoridades del IEBEM y del Secretaría de Gobierno; el acuerdo el INEIEM realizará un dictamen estructural y de dará capacitación a los padres de familia y alumnos en materia de Protección Civil.

Bloqueo de padres de familia de la secundaria 14 “Valentín Gómez Farías”

Mientras que en Cuernavaca las calles Madero y Pericón fueron cerradas por los padres de familia de la escuela secundaria #14 “Valentín Gómez Farías”, en el Miraval, para exigir al IEBEM la reconstrucción de su escuela.

Desde las 8: 00 horas, los inconformes cerraron las calles “porque les prometieron que en cuatro meses estaría lista y no hay avances y además después de 90 años que estuvo el plantel ahí, nos dijeron que el terreno no es apto para reconstruir dos secundarias la 1 y 14”.

"Pero no vemos avances, demolieron en enero y así está, ya vienen vacaciones y regresan en abril, entonces no estará en los cuatro meses que dijeron y en el INEIEM dicen que no han bajado los recursos", dijo Guadalupe Ramírez.

Pero el INEIEM y el IEBEM respondieron a los inconformes que se reconstruirán los dos edificios (Secundaría 1y 14) con la mismas características de los edificios anteriores en el mismo predio que alberga las dos escuelas; pero el IEBEM aclaró que la reconstrucción de escuelas es una responsabilidad del INEIEM.