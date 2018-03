Local

Jorge Robles Salazar

2018-03-16

Cuautla.- El ayuntamiento no ha realizado el pago del apoyo mensual para la operatividad de las ayudantías municipales en los últimos tres meses, denunciaron representantes comunitarios que han buscado al alcalde Raúl Tadeo Nava, para saber cuándo les van a hacer los depósitos correspondientes. Temen que los emolumentos que les corresponden para hacer trámites, pagar auxiliares y otras acciones correspondientes a las ayudantías no les sean pagados.

A pesar de que la ayuda económica no se está entregando, las ayudantías siguen otorgando servicios a la ciudadanía, señaló Paul Ramos Villalobos, ayudante de la colonia Morelos.

Indicó que los gastos de operatividad son costeados por los propios ayudantes, quienes han tenido que echar mano de sus propios recursos para no paralizar los servicios de gestión en las colonias.

Mencionó que Son 5 mil 500 pesos mensuales los que en teoría el gobierno municipal debe entregar a los ayudantes como un apoyo económico, sumando ya 16 mil 500 pesos que se les adeudan.

Para solicitar la entrega de los recursos, 22 auxiliares pidieron una audiencia con el presidente Raúl Tadeo Nava, sin embargo, indicaron que no hay voluntad de dialogo del alcalde perredista, quien está próximo a solicitar licencia para contender por la Diputación Federal del III Distrito Electoral.

Molestos, sostuvieron que no saben si quiere dejar deudas económicas a quien lo vaya a sustituir, “él dice que no dejará pendientes, y no es así porque nos adeudan 3 meses, y hasta ahora no hemos recibido alguna respuesta de su parte”.