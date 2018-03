Local

2018-03-16

La mañana de este jueves, vecinos de la colonia Miraval de Cuernavaca realizaron un bloqueo para exigir la reconstrucción de la secundaria número 14 José Vizcaínas Pérez, debido a que desde el sismo del 19 de septiembre, no han recibido respuesta alguna.

Fue alrededor de las ocho de la mañana de este jueves, cuando un grupo de padres de familia de la secundaría antes mencionada, bloqueo la calle Pericón y Francisco i Madero de la colonia Miraval, en donde demandaron a las autoridades del IEBEM a que realicen la edificación, debido a que los estudiantes toman clases en las aulas móviles.

Por su parte, la presidenta del comité de padres de familia de dicha institución, Guadalupe Ramírez aseguró que hasta el momento son más de 500 alumnos quienes han sido afectados, ya que no cuentan con otro predio para realizar la edificación de las nuevas instalaciones.

“No tenemos escuela, los niños están en las carpas, en las aulas móviles, pero la verdad es que está el sol intenso, el polvo, todo eso está muy mal, lo que queremos es que antes de que salga este gobierno, porque nos están dando largas y largas y no nos están haciendo caso”, dijo.

Los inconformes bloquearon por un lapso de ocho horas los principales accesos hacía la pradera y hacia pericón, ya que los padres de familia de dicha institución, acudieron al IEBEM para presentar un escrito a las autoridades ante la falta de respuesta.

“Nosotros ya mandamos un oficio que va dirigido a Enrique Peña Nieto y no nos han hecho caso, no ha querido venir el gobernador, no ha querido venir a darnos el apoyo para que se construya nuestra escuela, ahora dicen que nuestro terreno no es apto, pero estuvo más de 90 años al servicio de todos nosotros”, reveló.