Erick A. Juarez |

2018-03-16

A cinco días de la desaparición de un menor de edad de nombre Emiliano, la madre del infante denunció, debido a que actualmente enfrentan un proceso de custodia, sin embargo, el pasado 10 de marzo, se lo prestó a su padre y desde entonces ya no supo nada del menor de dos años de edad.

En conferencia de prensa, Janet Muñoz Salgado informó que cuenta con la custodia provisional tras la resolución de un juez en materia civil, sin embargo, su ex pareja de nombre: Ricardo le aseguró que las cosas iban a cambiar, por lo que accedió a no continuar con el litigio y consintió a prestarle al pequeño de 2 años, el cual tuvo que haber regresado a las 21:00 horas del sábado pasado.

Por tal motivo, Muñoz Salgado acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde emitieron la Alerta Amber, pero hasta el momento no ha tenido ninguna información o respuesta para saber del paradero y localización de su hijo.

Indicó que ha buscado al menor y a su ex esposo en las terminales de autobuses y ha preguntado a la familia de su ex pareja, pero no le han dado ninguna respuesta, por lo que teme que su hijo sea sacado del estado, o del país.

“Mi mayor error confiar en él, se lo había prestado, como yo ya no quería seguir una relación con él, esa fue su molestia y se está desquitando con mi niño, creo que me temo que ya salió –del estado- tiene mucha gente, actualmente me comenzó a difamar su hermano, si realmente soy tan mala madre que me lo demuestre en juicio”, admitió.

Por último, argumentó que en la Fiscalía General, no pueden obtener una orden de aprehensión al argumentar que se trata del padre del menor, por ello, mandando a la ciudadanía en general a denunciar ante las autoridades en caso de que lleguen a ver a Ricardo o Emiliano.