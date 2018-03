Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-03-16

ZAPATA, MOR.- El cuadro dele Selva Cañera se medirá con las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, hoy viernes, a las 15 horas, en partido de poder a poder, en el que se juegan la vida los dos escuadrones, y el que salga con banderas al aire habrá dado un gran paso hacia la calificación a la fiesta por el título, por lo que el juego se tiene que dar como si fuera el más importante de lo que va del evento, y los guerrerenses con la ventaja de que se estará en su espacio y con el respaldo de sus aficionados que son bravos.

Números

Las Águilas se encuentran en el segundo lugar del grupo con 22 encuentros en su haber, de los cuales 14 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, con 75 goles a favor por 28 en contra, para una diferencia positiva de 47 en este departamento, sin puntos extras de los 46 que se llevan en la cuenta de la escuadra, de la que se esperaban mejores cosas.

En cuanto al Selva Cañera, en el tercer escalón del mismo grupo seis, con los 22 juegos en su haber, de los cuales se han ganado 13, se han empatado cinco y perdido cuatro, con 48 goles a favor por 15 en contra, para una diferencia positiva de 33 y los mismos 46 guarismos, de los cuales dos fueron conquistados por la vía de los penales.

Resultados entre sí

En los resultados entre sí, en la jornada dos, las Águilas se llevaron el triunfo 1-0, aprovechando que se estuvo en casa; en la nueve, los Aguiluchos ganaron ene l estadio de Zapata 2-0; en la 16, nuevamente en el estadio de Zapata, los verdes se hicieron de la victoria 4-0, así que en goleo se tienen cuatro a favor y tres en contra para los tlahuicas, pero en triunfos, los guerrerenses adelante 2-1, pero todos los resultados anteriores no importan, se debe ganar por el lado morelense, si es que se quiere volar a la fiesta por el título, pero no será sencillo parta ninguno de los dos, y es la hora de demostrar que se tienen espolones para gallo, en duelo que será trasmitido por internet, con la participación del ex árbitro internacional, Gilberto Alcalá Pineda.

Posiciones

En las posiciones, los Tamarinderos del Iguala con 47, las Águilas de la Universidad de Guerrero con 46 y más 47 en el goleo; Selva Cañera con 46 y más 33 en la diferencia de tantos, Avispones de Chilpancingo con 42 y más 22 en el goleo, el Atlético Cuernavaca con 39 y más 15 en la diferencia de tantos, los Delfines de Acapulco 26, el Real Victoria con 16 y el Jardón Yautepec con dos, después de 22 encuentros en su haber.

Resultados de la jornada 22

En el inicio de la última vuelta, la cuarta, en la jornada 22, Selva Cañera 1-0 al Atlético Cuernavaca, en el estadio de Zapata, Delfines de Acapulco 3-0 al Jardón Yautepec, Real Victoria 1-2 con los Avispones del Chilpancingo y los Tamarinderos del Iguala 3-4 con las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Próximos encuentros

En los encuentros de la jornada 23, el viernes 16, las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero ante el Selva Cañera, a las 15 horas; en la sabatina, Jardón Yautepec recibe a los Tamarinderos del Iguala, a las 16, en San Carlos, y a las 15, en la unidad deportiva Vicente Guerrero de la capital guerrerense, Avispones de Chilpancingo-Delfines de Acapulco, y el domingo, en la unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec, a las 16 horas.