Local

Yesenia Daniel |

2018-03-16

Zacatepec. A tres días de cumplirse seis meses del sismo que cambió la vida de miles de habitantes de la zona sur que perdieron su casa, la señora Rosa María Martínez Chermo, de la comunidad de Galeana en el municipio de Zacatepec, pregunta a las autoridades qué va a pasar con las personas que no han recibido apoyo ni del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) ni del programa estatal Unidos por Morelos. Su situación, dice, es desesperante.

“Nosotros no hemos recibido de ningún apoyo de nadie, ¿qué va a pasar con nosotros, nos van a apoyar, realmente nos van a ayudar? ¿Realmente el gobierno del estado a todos los que no nos dieron folio nos va a ayudar, nos van a apoyar o sólo nos van a engañar? Yo no quiero que nos engañen, vienen los tiempos electorales, ya basta, ya nos han engañado mucho, hay mucha necesidad, que no jueguen con el hambre de uno”, expresó la señora Rosa María Martínez, que tuvo pérdida total de su casa.

La señora Rosa María Martínez, explicó que cuando las brigadas de la Secretaría Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) fueron a su domicilio “el joven” que la censó no le dio folio, y cuando fue a las mesas de atención que hubo en su municipio de parte del programa Unidos por Morelos, tampoco le dieron una respuesta, por eso el pasado martes fue nuevamente a la mesa de atención de Sedatu que vino a Zacatepec por segunda ocasión derivado de las quejas de la población al cumplimiento de las promesas de los gobiernos federal y estatal.

“A mi casa fueron, los de Fonden y Unidos por Morelos y no nos dieron folio, no hemos recibido ningún apoyo de nadie, mi casa se cayó, metí la solicitud pero no me dieron nada”, agregó la habitante de Zacatepec.