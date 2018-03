Local

Yesenia Daniel

2018-03-16

Zona sur. La recién nombrada delegada en Morelos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu), Itzel Ancheita Damián, indicó que sí es posible la reconstrucción de una vivienda digna con los 120 mil pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) que los gobiernos están dando a las familias que resultaron damnificadas en el sismo del 19 de septiembre, pero arquitectos independientes opinan lo contrario.

El despacho Wido Arquitectos, se está encargando de manera altruista de la reconstrucción de la casa de la familia Lara, de la colonia Gabriel Tepepa en el municipio de Tlaquiltenango, el segundo municipio más afectado en Morelos por el sismo. El despacho también estuvo regalando asesorías a familias de la zona sur en temas de construcción.

El arquitecto Víctor Wido, explicó que de acuerdo a las normas de construcción que dicta la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), una casa digna debe tener por lo menos 45 metros cuadrados de construcción, y de acuerdo al cálculo de Conavi, cada metro cuadrado construido tiene un valor de 4 mil pesos, esto incluye mano de obra e instalaciones básicas para drenaje y eléctricas; por lo que si se multiplica 45 por 4 mil da como resultado 180 mil pesos, 60 mil pesos menos de lo que Fonden está entregando a quienes tuvieron pérdida total de su casa.

“Los cuatro mil pesos que Infonavit maneja es de una vivienda ya acabada pero son cuatro mil pesos por metro cuadrado, pero eso en realidad ya contempla mano de obra, instalaciones, acabados aparentes, acabados a la vista, por ejemplo si es de cimbra así se va a ver el muro completo, más que nada serían todas las tuberías, los sockets, contactos, la tarja de la cocina, cableado; por eso la vivienda social llega a ser muy precaria, con esos 4 mil pesos tienes que contemplar todo”, comentó el arquitecto Wido.

La delegada de Sedatu en Morelos, Itzel Ancheita, también se refirió al modelo de vivienda básica que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y comentó que el precio se eleva porque el modelo de vivienda básica que ofrecen las inmobiliarias las entregan con acabados “más completos”.

“Lo que pasa es que Infonavit te la deja con piso, pintura y con azulejo en el baño, con una tarja, con un acabado diferente, a lo mejor con acabados más completos; nosotros como vivienda solamente te entregamos la vivienda, no en obra negra porque sí va repellada, con su piso firme, pulido pero no lleva azulejo, todo eso incrementa la calidad o el costo de la vivienda, no porque lo de nosotros no sea de calidad, tenemos estándares de calidad de parte de oficinas centrales, de materiales, de acero donde puede vivir una familia de manera digna”, precisó la delegada.

Además de que el apoyo del Fonden no es suficiente para reconstruir un patrimonio, el arquitecto Wido lamentó que se esté entregando por partes y muy lentamente para las familias damnificadas que pronto cumplirán 6 meses desde que perdieron su casa.