| Jorge Robles Salazar

2018-03-16

Cuautla.- Ángel Cedillo Méndez es el nuevo presidente de la Unión de Condóminos de la Plaza Comercial “12 de Octubre”, luego de imponerse por una diferencia de 5 votos a la planilla representada por Marcelo Rocha. Las votaciones se realizaron sin incidentes y con la participación de 105 de los poco más de 400 condóminos de ese centro comercial, uno de los más importantes de la región oriente de Morelos.

Cesar Solís Acevedo quien hasta ayer era el presidente de la agrupación, detalló que las elecciones fueron limpias, no se presentaron incidentes, y fueron los mismos comerciantes los que determinaron que por 5 votos fue electo Ángel Cedillo Méndez. Dijo que se cumplió con la convocatoria que se dio a conocer para que se realizarán las elecciones “aquí no hay mano negra, participaron los que están interesados en buscar los beneficios para sus establecimientos”.

Entrevistado sobre los logros que se realizaron en su gestión, informó que fueron varios entre los que destacan el cambio de luminarias, la construcción de sanitarios, introducción de drenaje y la repavimentación de las vías de comunicación del centro de abasto.

Dio a conocer que existe todavía un proyecto “que quedó pendiente, y que está debidamente autorizado, que es la construcción de la techumbre de esa plaza comercial, en la que se tiene presupuestada una inversión de 21 millones de pesos”. Manifestó que la obra ya fue consensuada, avalada y cuenta con todo lo necesario para llevarse a cabo “solo falta que el gobierno del estado inicie los trabajos de construcción”.

El ex dirigente, que hará la entrega física de las instalaciones, Cesar Solís Acevedo destacó que para este proyecto recibieron el apoyo de parte de los diputados federales Lucía Meza Guzmán y Ángel García Yáñez, de los Partidos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y de Nueva Alianza (Panal). “Ya no me toca a mí hacer la obra, pero, sí tenemos que ver que se realice porque la inversión ya está debidamente autorizada por la federación”, abundó.

Por su parte, el nuevo dirigente, Ángel Cedillo Méndez observó que ellos estarán al pendiente para que el gobierno del estado realice los trabajos de construcción de la techumbre “no podemos dejar que la obra no se realice si ya están todos los trámites, la autorización de la inversión y el proyecto ejecutivo”.