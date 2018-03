Brevi@rio... - Damnificados ¿y dónde quedó el dinero?

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-03-16

Entre la Sedatu y el gobierno del estado aún hay mucho que aclarar con los recursos destinados a los apoyos para los damnificados del pasado 19 de septiembre del 2017, pero en tanto esto ocurre la realidad que enfrentan quienes lo perdieron todo, incluso más que su patrimonio la vida de algunos seres queridos, es desesperante. Entre la burocracia y lo que se presume como actos de corrupción de las autoridades, su desgracia no conmueve a nadie.

Y es que ante las protestas que de sobrada razón han emprendido los afectados, porque los apoyos a penas fluyen a cuenta gotas a casi seis meses de la tragedia, la historia como en tantos otros casos ocurridos en el pasado se repite con las malas acciones, la usencia de oportunidad y la inevitable tramitología y presumible corrupción, que trastocan todo lo que rodea a la administración pública en todos los niveles del gobierno, cuando de operar recursos se trata y que, lamentablemente, de su origen a su ejercicio se van diseminando en el camino. Minar con la desgracia de la población desde el gobierno, con el oportunismo y cinismo de algunos políticos, es algo que todos conocen en México y hoy en Morelos ha sido inevitable.

En este contexto, mientras la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, saliera al paso de las presiones de los afectados, no sin cesar de plano al delegado en la entidad, Rodrigo Peña Zepeda, luego de que en días pasados dichas protestas se radicalizaran con el bloqueo del tránsito en el “paso de la muerte”; y también se deslindara del conflicto aduciendo que la dependencia a su cargo ya hizo entrega de los apoyos económicos en montos y número de afectados; sin más le echó la bolita al gobierno del estado que encabeza el de tabasco Graco Ramírez, de incumplir con su parte, pero el revire no tardó mucho pues aunque el secretario de Gobierno, Ángel Colín López, reconoció que la entidad no ha depositado a los ciudadanos el recurso, fue la esposa del gobernador Elena Cepeda, quien entró al quite señalando que Banobras (entidad federal), es la que no ha depositado el dinero para que el ejecutivo lo reparta.

La cuestión es que en esa guerra de dimes y diretes entre enemigos políticos como lo son la titular de la Sedatu y el gobernador, y de la burocracia y sospecha de omisiones o actos de corrupción de las autoridades locales, ¿por qué son los afectados del sismo los que tienen que pagar los platos rotos?, que alguien les explique y que también les resuelva ya…

BREVES: Finalmente parece que sí habrá una mujer entre los aspirantes a la gubernatura del estado, y qué bueno, pero con todo y que Nadia Luz Lara Chávez ya dijo que sí va por el Partido Verde, eso de la tan llevada y traída equidad de género y paridad en la asignación de las candidaturas para puestos de elección popular es pura vacilada, pues al fin y al cabo está demostrado que los que siguen ganando y por mucho son los varones. Lo que es cierto es que la polémica ex magistrada tuvo que esperar a que el Congreso le aprobara una licencia para separarse del Poder Judicial y poder registrarse como candidata ante el IMPEPAC. Fue el pasado martes por la noche cuando se llevó a cabo su registro como la primera mujer (y por lo que se ve será la única) que contenderá para la gubernatura, esto en un acto protocolario, tras el cual convocó a los demás aspirantes a presentar la declaración de sus bienes de manera transparente, a fin de evitar candidatos “amañados”, al tiempo que sostuvo que “la representación de la mujer es un primer paso en el estado de Morelos para que empecemos abrir brechas en estos procesos electorales, y también para los jóvenes”. Y vaya que la tiene difícil, no sólo porque se adentra en un mundo donde la equidad de género es una farsa, y donde los varones llevan mano, sin embargo habrá que reconocer que la ex magistrada demuestra con esta decisión tener más pantalones que algunos, y desde luego que también mayor capacidad intelectual. Diríamos que a diferencia de dos, es abismal, pues estamos seguros que Nadia Luz si sabe por qué se celebra como una fecha histórica para los mexicanos el próximo 21 de marzo…

provisor7@hotmal.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor