Nosotros - Delincuencia. El verdadero poder de Morelos

Opinión

| José María Román Román

2018-03-16

Cuando los hombres que dirigen a la sociedad no aprenden de la historia, efectivamente, tienden a repetir sus errores, pero cuando los hombres saben y conocen la historia, propician y ejecutan los cambios necesarios para que la sociedad permanezca en sano equilibrio y justo desarrollo en su proceso evolutivo.

Graco el por ahora aún poderoso gobernante no es inculto, Graco es un hombre ambicioso que por encima de su cultura perdió en alguna parte de su vida los valores esenciales para quedar en la historia morelense como un hombre ambicioso y lleno de soberbia. El problema para el pueblo que gobierna es que los acontecimientos recientes en el estado han demostrado que el verdadero poder le es ajeno, está fuera de su alcance cuando los hechos demuestran que el poder real se encuentra en las esferas de la delincuencia y no en las riendas del hombre que rige los destinos de Morelos.

La lista del porcentaje que nuevamente y por segunda ocasión flotó en el ambiente estatal y en los medios hace una semana y que ha venido repercutiendo en estos días en el sentido de delatar públicamente actos delictivos en los que se miran involucrados al menos 11 alcaldes básicamente de la región sur de nuestro estado (TLAQUILTENENGO, MAZATEPEC, COATLAN DEL RIO, ZACATEPEC, COATLAN DEL RIO, ZACATEPEC, JOJUTLA,TETECALA, XOCHITEPEC, MIACATLAN y PUENTE DE IXTLA) demuestran que el señor obispo de Cuernavaca don RAMON CASTRO Y CASTRO tiene razón. De hecho advirtió hace ya muchos meses sobre el hecho de que en Puente de Ixtla el 50% del comercio pagaba derecho de piso. Hace algunas semanas volvió sobre el tema y declaró que se había incrementado en un 80%. A nadie le importó y en su ceguera el gobierno de Graco lo ignoró considerando que cree que es un enemigo político y no un líder moral y religioso del estado. No le ha dado importancia al tema. El problema es si este hecho de ignorar lo delatado es a propósito o por incapacidad de resolver el problema social que representa el tamaño y la magnitud de la delincuencia, porque por los hechos recientes del estado de Guerrero, se puede concluir que se trata de un contagio que viene del vecino estado y que sigue creciendo hasta tocar las puertas de la capital, hecho que se comprueba con la serie de amenazas que hace unas semanas surgieron por parte de la delincuencia en varias partes del sur del estado en los que se incluyó un letrero expuesto en la iglesia de San Antón. Graco sabe que este fenómeno de penetración de la delincuencia en las esferas del gobierno, no es nuevo y ya ha pasado en Italia en la década 1970y 80 y en Colombia muy fuertemente en el año 2000 en el tiempo de Pablo Escobar. Es más, Graco ha estado en Colombia y fue a presumir el MU pretendiendo dar lecciones a un pueblo y a un gobierno que sí ha sabido resolver el problema de su delincuencia. Supongo que ha de ser el hazmerreír cuando ojean lo que sucede en nuestro estado.

La política y los políticos Morelenses es altamente probable que ya hayan sido penetrados y a estas alturas es casi un hecho, basándose en los antecedentes que el patrocinio, voluntario u obligado a los diversos candidatos ya se esté dando. Para la delincuencia es de suma importancia el control, para Graco parece que no, que quiere ignorarlopensando en los escasos meses que le queda de gobernante. El peligro real es para la sociedad, no para Graco, el peligro es para las familias y la serie de víctimas inocentes que se miran invadidos en el vicio ya sea por voluntad propia o por necesidad. Este hecho también, como se miran las cosas dará probablemente origen a la violencia política de la que ya no es ajeno el estado pero que puede crecer en dimensiones no conocidas por tratarse precisamente de una lucha de poder y por el poder.Si analizamos el hecho de que a la síndica de Jojutla pretendían asesinada para eliminarla por estorbar al Presidente, según mensajes publicados en el diario REFORMA, entenderemos la gravedaddel problema por venir. Lasdeclaraciones de los dirigentes del PRI, PRD, y PSD publicada el 9 de éste mes diciendo que evitarán dinero ilícito en las campañas de sus candidatos son hechos muy románticos carentes de sustento porque ni son la autoridad ni se han preocupado por que la autoridad investigue, sobre todo la autoridad electoral que desgraciadamente está llena de gente incompetente porque los que conocían sobre los temas electorales ya fueron despedidos, de ahí la serie de errores que han cometido y que se han combatido a través de recursos ante el Tribunal Electoral del Estado. En un artículo ampliamente difundido por SIN EMBARGO el 10 de este mes firmado por Ravelo tocan éste tema tan delicado y narran el acuerdo del gobierno de Graco con grupos delincuenciales. Cierto o no, detallan lo que sucede en la región Sur de nuestra entidad y debe o deberíapreocuparnos porque la lucha electoral en sí es una lucha por el poder y si el delincuente tiene el poder del gobierno además del poder de la ilegalidad, la sociedad entrará en una dinámica peligrosa en la que todos no veremos inmersos y seguramente seremos víctimas, tal como ya acontece en Veracruz y el estado de Guerrero. Los desacuerdos por el poder y los intereses en juego, pueden terminar en matanzas, sobre todo por la falta de un gobierno fuerte que haga frente a un hecho delincuencial que puede provocar estallidos de otra naturaleza. Por lo pronto el candidato más conocido a la gubernatura, el señor Cuauhtémoc Blanco, anunció hace unas semanas atrás que ha sacado a su familia del estado para no exponerla.