Gerardo Suarez

2018-03-15

Los partidos políticos son los institutos en donde más se violentan los derechos políticos de las mujeres, coincidieron las participantes del conversatorio que se desarrolló en el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), quienes precisaron que se frenan sus aspiraciones e impiden que lleguen a cargos de representación popular y de decisión por lo que, hicieron un llamado a las féminas a evitar que sigan este tipo de actos porque empañan los procesos internos democráticos de esos organismos partidistas.

Durante el conversatorio violencia de género política la consejera presidenta del IMPEPAC, Ana Isabel León Trueba, señaló que durante 92 años la voz de las mujeres estuvo silenciada en el Congreso de Morelos, ya que no hubo ningún tipo de participación y prevaleció la presencia de los varones en el poder Legislativo, tanto en los cargos de representación popular como en las áreas de decisión.

En tanto que Flor Dessiré León Hernández, presidenta de Cidhal, y especialista en el tema, reiteró que no se vale que digan que no tienen mujeres para impulsarlas en el presente proceso electoral, puesto que hay muchas que además de ser honestas, profesionistas y voluntariosas para desarrollar cualquier actividad política partidista no se han realizado las acciones necesarias para el empoderamiento de la mujer.

Mientras que la magistrada Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Martha Alejandra Chávez, resaltó que “los partidos políticos tuvieron tres años para generar bases de mujeres para impulsarlas en candidaturas, refiere y se han resistido a realizar estos compromisos que ya son obligatorios para ellos en general.

Otros que sufren de igual manera la violencia política de género son las personas transgénero, razón por la cual desde el Instituto Nacional Electoral se ha estado trabajando para que el protocolo permita a este importante sector de la población que acudan a votar en las casillas en la elección del próximo primero de julio.

Además, se indicó que una forma de combatir la discriminación política de la mujer es evitar que en las fórmulas de registro de candidatos sea del mismo género tanto propietario como suplente, refiere Sonia Pérez Pérez, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Mientras que Keila González Hilario, Gerente del Programa Residente de National Democratic Institute (NDI), habló de los retos que se tienen que afrontar contra la violencia política de género en todos los ámbitos sociales, por lo que se pronunció a favor de la implementación de los protocolos de violencia de género que parecieran técnicos y por tanto, son necesarios acercar las directrices para que sean accesibles a las mujeres.