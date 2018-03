Local

Erick A. Juarez |

2018-03-15

Integrantes del Colectivo por el Rescate del Paso Express dieron a conocer que a partir de este próximo 20 de marzo, sostendrán una reunión con autoridades del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sostendrán otra mesa de trabajo; donde exigirán que a la dependencia federal una revisión a los 46 puntos de riesgo que cuenta la obra del paso Exprés “Tlahuica”.

De acuerdo con la activista, Flora Guerrero Goff, aseguró que en la reunión del mes pasado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), solo aceptó la revisión de dos puntos de los 46. Sin embargo, los activistas insistirán en la corrección por parte de las autoridades federales, debido a que genera puntos de riesgo en muertes de los automovilistas.

Guerrero Goff aseveró que en la reunión volverán a exigir a las autoridades de la SCT, exigiendo la entrega del Proyecto Ejecutivo y el Expediente Técnico del paso exprés, debido las autoridades federales sólo han negado la entrega de dichos estudios; al mencionar que se encuentra en la auditoria de la Función Pública.

“Nosotros como colectivo hemos realizado diversos recorridos con la SCT para indicarles esos puntos de riesgo, no es son puntos de riesgo que detectaron ingenieros o expertos civiles, sino la propia sociedad común y corriente, de los 46 puntos de riesgo, sólo dos de ellos los acepto la SCT, así como la salida tan abrupta de las colonias de gasolineras y comercios de libre acceso, la SCT, aceptó hacer un carril derecho en la entrada y salida para evitar el contacto directo entre los automóviles que pasan con alta velocidad, así como el rayado de la autopista”, aseveró..

Por último, Flora Guerrero advirtió que otras de las imperfecciones que cuenta el paso exprés pueden apreciarse a simple vista, entre los que destaca; los desniveles en el asfalto, inadecuados accesos y salidas, separación de carriles, entre otros.

“Esto se trata no sólo de una cuestión de seguridad, sino que también de corrupción y de dignidad ciudadana, nosotros no podemos permitir que nos sigan haciendo estas canalladas, en gastar millones de pesos, porque son nuestros impuestos, vienen y hacen una porquería de tramo carretero que le ha costado la vida a más de 23 personas, hay evidente corrupción que lo está viendo una organización en México, que se llama impunidad cero, nosotros no lo podemos permitir, porque es un trazo inhumano, anti-ecológico, lleno de corrupción y no hay responsables”, advirtió.