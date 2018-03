Local

2018-03-15

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), nombraron a la magistrada supernumeraria, María Leticia Taboada Salgado quien se encargará de cubrir la ponencia de la impartidora de justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, luego de que este martes pasado, diputados locales le concedieran una licencia temporal por un lapso de 90 días.

Fue alrededor de las 12 del día de este miércoles, cuando magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, realizaron una sesión de pleno ordinaria, en donde con 13 votos a favor el Pleno, designó a Leticia Taboada Salgado para suplir la ponencia que dejó Lara Chávez.

En la sesión, se dio a discusiones debido a que el magistrado numerario, Carlos Iván Arenas Ángeles aseguró que al ser más de 30 días, tendría que ser el Congreso del Estado quienes sean los encargados de designar a un magistrado interino, tal como lo establece la Constitución Política del Estado de Morelos.

“En caso de que la licencia sea menor a 30 días es facultad de este órgano Colegiado, es decir, este pleno del Poder Judicial, pero si la licencia es superior a 30 días es facultad del Poder Legislativo decidir (…) El acuerdo que aprobó el Pleno es contrario a lo que establece el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos dice que las ausencias que sobrepasan los 90 días, serán suplidas por un magistrado interino y el texto está vigente y aquí hablamos de una licencia de 90 días”, advirtió.

Minutos después de las discusiones entre los impartidores de justicia, los magistrados realizaron la votación y con 13 votos a favor designaron a Taboada Salgado como la próxima magistrada interina que suplirá la encomienda de Lara Chávez.

Sin embargo, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López aseguró que la designación de Leticia Taboada corresponde a que evitaran una afectación a la operatividad de la administración de la justicia, por lo que no violará ninguna acción en contra.

“No se frena el trabajo, esa fue la razón de suplir esa ausencia como lo hemos venido haciendo con la ponencia 15 que en su momento tuvo la ex magistrada y ex consejera Guillermina Jiménez Serafín; ya tenemos un acuerdo previo que se cubra por tres meses para no estar afectando a los justiciables”, dijo.