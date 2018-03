Opinión - Opulencia y ostentación por un lado, y necesidad y pobreza por el otro

Opinión

Isaías Cano Morales |

2018-03-15

El poder en manos de políticos corruptos y simuladores como son la mayoría que operan en el estado de Morelos sigue dando muestras de su vocación por negarse a ver las necesidades del pueblo y preferir volcar millonadas a la construcción de obras ostentosas que a la población en nada le benefician.

Recién se inauguró un nuevo palacio legislativo con un costo cercano, se dice, a los 500 millones de pesos; así mismo se gastaron montos millonarios en el campo deportivo de futbol del Coruco Díaz que al fin de cuentas ha resultado un redituable negocio para empresarios y, se afirma, para funcionarios. La población de Morelos, esa que batalla a diario por lleva lo necesario a sus hogares, que sufre por problemas de salud, que no le alcanza para mandar a sus hijos a la escuela, que carece de empleo, ¿en que ha visto mejorar su diario vivir frente a la construcción de esas costosas obras, que mucho tienen de relumbrón y que de paso han resultado negocio de empresarios, y de mismos funcionarios de gobierno?

No se construyen escuelas, ni se reparan las que requieren ser reconstruidas afectadas por los sismos a pesar de los reclamos de padres de familia; se niegan partidas presupuestarias a la UAEM; carecen centros educativos de material de limpieza, de personal docente, de anexos, de recursos didácticos, aún existen escuelas llamadas “gallinero”. En el renglón de la salud, cero construcción de hospitales y clínicas, a pesar de la demanda cada vez más crecida de atención de la población, vamos, ni siquiera remodelación y reconstrucción de edificios ya existentes; cero incremento de personal médico y de enfermería en clínicas y hospitales, centros que padecen infinidad de carencias como son equipos médicos y aparatos necesarios de laboratorio, ya no digamos medicinas y material de curación que son faltantes permanentes. Esas serían, garantizar satisfactoria y debidamente los derechos a la educación y la salud de la gente los aspectos principales de un gobierno debiendo canalizar los recursos necesarios y no privilegiar presupuestos millonarios en obras de ostentación como es la construcción de un palacio legislativo, innecesario como inútil y hasta ofensivo ante las mil carencias que padece un pueblo cada vez mas pauperizado y necesitado.

NUEVA SEDE LEGISLATIVA, ELEFANTE BLANCO PARA EL PUEBLO.- Opinión generalizada entre la ciudadanía es en el sentido de que la nueva sede legislativa es en realidad un elefante blanco para la población morelense, en términos de que, se ha visto una y otra vez, los llamados representantes del pueblo, resultan ser cínicos simuladores y defraudadores , renunciando a su deber de promover leyes que beneficien a la ciudadanía; tampoco son estrictos vigilantes y fiscalizadores de los dineros de los presupuestos que gastan los gobiernos estatal y municipales, todo lo contrario, son tapaderas de hechos de corrupción tanto del gobernador como de ediles y funcionarios en los diversos ámbitos y niveles. Por otro se muestran tal cual lo son: verdaderos abusivos del poder, dilapidadores y dados a corruptos manejos de los millonarios presupuestos que disponen a su antojo, y adicional, sin pena ni sonrojo alguno, se convierten en fieles y sumisos obedientes a lo que les ordena el Ejecutivo, quien conociendo su lado flaco, trasciende, los “maicea” cada que decide sacar adelante iniciativas, como son autorización de créditos millonarios para destinar una parte de ello al enriquecimiento de gobernantes, agregando ser, dichos legisladores, encubridores de desvíos de dineros, que debieran ser para beneficio y ayuda a sectores necesitados, y no para acrecentar las cuentas bancarias de funcionarios y representantes corruptos.

Ejemplo último de rapiña a manos de gobernantes, acompañados del silencio de diputados, ha sido, primero la retención y desvío de la ayuda humanitaria llegada a Morelos días posteriores al sismo de septiembre para ser aprovechada con fines políticos, y en estos días sale a la luz la negación de efectiva ayuda económica por parte del gobierno estatal a damnificados de Jojutla y de otro municipios afectados por el temblor. Esta acción innoble y cargada de deshonestidad de la administración graquista, de desamparar a damnificados ha sido denunciada por la titular de la SEDATU, la también cuestionada de actos de corrupción, Rosario Robles Berlanga, que acusa al gobierno de su otrora correligionario, de no cumplir con la ayuda económica a pobladores de Jojutla afectados gravemente por el sismo de septiembre.

Pues ahí está el panorama político- social que prevalece en Morelos previo a las elecciones de julio. Se gasta, cual ha sido la tónica del actual gobierno, en obra ostentosa y suntuaria, el nuevo palacio legislativo, es un ejemplo, para dar cobijo a diputados, como son los aún en funciones cuyo sello de gestión, hay que reiterarlo, se debate entre su evidente papel negativo como legisladores, así como por los oscuros manejos del presupuesto de 500 millones, con señalamientos directos de diputados como son Jaime Álvarez Cisneros, Alberto Martínez, Norma Alicia Popoca, Francisco Moreno y Julio Yáñez. Mientras, el pueblo, debatiéndose en su pobre economía, falta de servicios, desempleo, inseguridad y carestía galopante.

