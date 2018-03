Casos y Cosas de Morelos - La obra pública fuereña

Opinión

| Sergio Dorado

2018-03-15

Desde luego que el gobernador Graco Ramírez no tocará el tema de la contratación de empresas foráneas para el trabajo de obra pública en Morelos. No se puede. No es el momento propicio en pleno anticipo de campaña “subrepticia” a favor de Rodrigo Gayosso Cepeda. Desde el inicio del gobierno de Graco Ramírez, el gobernador se olvidó de las empresas locales del ramo y contrató empresas fuereñas,lo que causó molestia y desempleo en materia de construcción. Pero éste como otros temas aguardará bajo la alfombra amarilla de Palacio, al menos mientras el devenir nos dice con hechos en manos de quien quedaremos a partir del 1 de octubre próximo, cuando acaso se podrá hablar de la fortuna de Graco Ramírez y la ética del próximo gobernador.

El tema viene a palestra porque el martes pasado el secretario del Sindicato Revolucionario de la Industria del Transporte y la Construcción denunció que la asignación de obra en Morelos ha sido para empresas foráneas; favoritismo que no ayuda, afirmó, al bienestar y desarrollo de las empresas locales.

El tema es reprochable por de “faul”. Además de la seguridad que en 18 meses prometió el gobernador en campaña del 2012, también prometió empleo, lo cual es a todas vistas contradictorio respecto a la industria de la construcción, que solamente se quedó viendo el ingreso de empresas foráneas para hacer el trabajo que les correspondía. Cualquier administrador de medio pelo sabe que al preferir empresas ajenas al territorionecesariamente afecta a los locales; y por tanto, al empleo. Pero la pregunta importante aquí es por qué. ¿Por qué lo haría el gobernador?

Uno pensaríaque un gobernador debiera dar preferencia a los trabajadores locales. Pero en Morelos no sucedió así, y los recursos de obra pública volaron a otros lares y quizá a bolsillos privados mediante moche porte fino. Porque si no, qué otra razón se encuentra. Se da vuelta al asunto bocarriba y luego bocabajo y ésta parece ser la razón más viable.

Lo cual, sin embargo, no sucedió solamente en obra pública sino en otros rubros tales como el caso de la adquisición de medicina pública, de lo que Vesta Richardson, ex secretaria de Salud de aquel tiempo, debe saber algo.

El gobernador llegó a esta región con un interés diferente al que nos contó en la campaña del 2012. No es cierto que vino a gobernar por la gente y a solucionar los problemas morelenses, que por cierto, se agravan. Él vino porque a mediano plazo deseaba ser Presidente de México. Y eso trajo en mente por mucho tiempo, y supo desde temprano que para aspirar tan alto se requiere inversión, la cual debía colectarse desde el principio. Por eso los constructores locales pasaron a segundo término y siguen en el olvido, al menos hasta el otoño del patriarca de Morelos, que posiblemente llegue el 1 de octubre próximo.

Si mal no recuerdo, fue por el 2015 cuando Graco Ramírez empezó a montar espectaculares en algunos estados anunciando su interés por ser el mandamás de México; incluso ofreció sus servicios al PAN para que se fijaran en él como el único salvador. Por supuesto que nadie lo tomó en serio. Por lo demás, el gasto en los espectaculares procedía de recursos públicos de Morelos y esto provocó molestia ciudadana y que él se viera en la necesidad de desmontar su parafernalia, especialmente cuando asimiló que ocupaba el último lugar en las preferencias de aquel tiempo.

Su objetivo era gobernar México, sin duda, utilizando a Morelos como trampolín de un sueño empedernido. Pero bueno, el dinero sirve de todos modos. Si no sirvió para ocupar la silla del trono de México, sirve para impulsar a Gayosso Cepeda. Ha servido además para comprar al Congreso y otras instancias locales necesarias a la visión en un mercado de funcionarios públicos en oferta.

Ahora el secretario del sindicato trae una idea tardía pero acaso importante. Exige que los aspirantes a la gubernatura de Morelos se comprometan desde ahora a tener preferencia por sobre los amigos fuereños del gobernador. Exige compromiso a los aspirantes a puestos de elección para contratar la mano de obra local e impulsar el empleo en ese ramo. Y ya nada más faltaría, para completar el elenco, que los diputados locales aprovechen la ocasión y aprueben la exigencia y sigamos haciendo montañas de leyes como si la producción excesiva de poesía política fuera la razón del infortunio ciudadano. Lo que a los morelenses infortuna, sin embargo, es el nulo respeto que los funcionarios tienen por el marco jurídico y el cinismo exacerbado con que éste es pisoteado con zapato de charol. Eso es lo que tiene hundido al estado de Morelos en una fosa de la que será difícil salir, pues los neovisionudos nos dejan con una deuda del 445% mayor que la que ellos encontraron cuando llegaron por el tesoro.