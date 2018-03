“A dos de tres caídas, sin límite de tiempo” - Elección Morelos

Opinión

| Arturo Serrano Vázquez

2018-03-15

El próximo uno de julio poco más de un millón 400 mil ciudadanos tendrán en sus manos una decisión individual que producirá un impacto para la colectividad morelense; ese día las personas que cuentan con una credencial para votar con domicilio registrado en la entidad estarán en condiciones de elegir la mujer o al hombre que sustituirá a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal.

Si bien el resultado de la votación será producto de la mayoría, ya que el sistema electoral en México no permite decisiones unánimes, los ciudadanos en lo individual tendrán dos caminos para orientar su voto, sufragar sincera o estratégicamente, esto quiere decir elegir con base a sus preferencias o votar en contra de estas a sabiendas que al hacerlo lograrán un mejor resultado del que hubieran obtenido con sinceridad.

Recientemente se levantó un estudio demoscópico para medir la afinidad del electorado respecto a los aspirantes a la gubernatura de Morelos. En primer lugar se mantiene el presidente municipal de Cuernavaca; en segunda posición aparece el ex secretario de Salud en la administración estatal 2006-2012; ocupando el tercer sitio se encuentra quien fuera delegado de SEDESOL en Morelos entre 2013 y 2018 y en cuarta posición el abanderado del PRD.

De este muestreo que se puede considerar serio, ya que no fue elaborado por encargo de alguno de los aspirantes, ni esta “cuchareteado”, se concluye que quienes están capitalizando de a poco el voto estratégico (útil) son los abanderados del PAN-MC y del PRI, en ese orden. Quizá esto tienen que ver con que los electores pudieran estar abiertos a elegir a una segunda opción que no está en los polos, sino más bien al centro.

De cualquier manera, en la víspera del inicio de la campaña electoral cada uno de los nominados con posibilidad de ganar seguramente estará delineando su curso de acción de manera estratégica. Cuauhtémoc Blanco sin engancharse con los dimes y diretes y esperando los mítines masivos con López Obrador; Víctor Caballero convenciendo al votante mediano; Jorge Meade promoviendo el debate y Rodrigo Gayosso aprovechando las concesiones de ser el candidato del Partido en el Gobierno.

Llaveo y contrallaveo electoral…

-Uno de los temas que seguramente será abordado en los debates entre candidatos a la titularidad del Poder Ejecutivo de Morelos, es el que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas que ha hecho la administración de Graco Ramírez.

En días recientes un medio impreso de circulación nacional dio a conocer que Morelos es el estado, de los que está en juego la gubernatura en el actual proceso electoral, con el mayor porcentaje de incremento de la deuda pública (445.3%).

Si bien para los representantes de los partidos políticos de oposición este tópico podría ser objeto de bulliying contra el abanderado del PRD, tendrían que pensar qué tan efectivo puede ser el argumento, ya que en el revire se dará cuenta de las y los políticos que aprobaron la contratación de la obligación pagadera. Tanto peca el que mata la vaca…

-En las últimas tres décadas, en dos años (1994 y 2006) han coincido la elección para Presidente de la República y el Mundial de Fútbol. Algunos opinólogos coinciden que ciertos ciudadanos están más pendientes del deporte más popular del mundo, al proceso electoral en curso. Para aquellos que gustan de los patadas en el terreno de juego y no los trompicones en la arena política, se comparten los momios de la selección mexicana para los primeros tres partidos: Alemania (1/2) vs. México (24/5); Corea del Sur (27/10) vs. México (19/20) y México (6/4) vs. Suecia (2/1). Recuerden que las casas de apuesta difícilmente pierden.

Comentarios: arturoserranovazquez@gmail.com