Guadalupe Flores |

2018-03-14

-Los inconformes tomaron la dependencia federal en protesta por el retraso en los apoyos a programas

Los campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) tomaron la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para denunciar el retraso en la entrega de los recursos del ejercicio presupuestal 2017 y 2018.

Los inconformes tomaron la dependencia federal para exigir que la entrega de recursos de los programas para el campo se ha retrasado derivado de los cambios de titular en la delegación, incluso último relevó ocurrió el pasado viernes con la Miguel Zagal Bahena en sustitución de Rubén Téllez Huerta.

Omar Zambrano Hernández, secretario general del comité estatal de la UNTA, expresó: “Se van y llegan delegados y las cosas siguen igual, no hay respuesta; los cambios obstaculizan la entrega de recursos”.

“En menos de tres meses ya nos han cambiado dos veces de delegado, eso retrasa el presupuesto; estamos en marzo y no hemos ejecutado ningún solo sentado del 2018, entonces ya es un mes de retraso la lectura es, cambian a la persona y ésta argumenta que no está enganchada y no sabe los temas y están detenidos los programas”, dijo el líder campesino.

Señaló -sin tener pruebas-que el dinero para el campo pueda ser utilizado para las campañas electorales, “porque han pasado meses y el dinero del 2017 no llega a los campesinos son 3.8 millones para capacitación y 40 millones de pesos que hemos solicitado en el 2018”.