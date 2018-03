Local

Erick A. Juarez

2018-03-14

Abogados particulares de presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo calificaron como un “golpeteo político”, la presentación de un cuarto peritaje que presentó Roberto Yáñez Moreno ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de mencionar que no cuenta con la validez oficial para el proceso de la investigación.

De acuerdo con el defensor particular del edil capitalino, Cipriano Sotelo Salgado aseguró que el peritaje que presentó Yáñez Moreno, no cuenta con valides oficial, ya que el dictamen fue otorgado por un perito particular, es decir, al momento de contratar a una persona éste está obligado a que los resultados sean favorables o en contra, tal como lo desee el cliente.

“Ese documento sirvió para hacer un escándalo, citar a los medios de comunicación local y nacional, tratando de demeritar al alcalde y hacerlo quedar mal ante la sociedad, pero le están haciendo publicidad gratis, entonces la gente creo que conoce a Cuauhtémoc Blanco, es un hombre autentico, a veces dice las cosas que no le gusta a la gente, pero en el fondo es un tipo muy consciente de la situación”, declaró.

En ese sentido, el litigante aseguró que derivado a estas declaraciones y las supuestas pruebas que se presentaron en la Fiscalía General, no les preocupa, ya que habrá un proyecto a futuro de golpeteo político, esto previo a los comicios del primero de julio.

Sotelo Salgado indicó que la situación jurídica del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo no cuenta con ninguna limitación legal para participar como candidato a la Gubernatura por Morelos, en los próximos comicios.

“La gente es la que va a decidir si le da la confianza, pero en el ámbito legal que nosotros abordamos alejados de la política que se diga afuera del electorado, en lo jurídico nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, estos actos solo van encaminados a que dejen de simpatizar con Blanco Bravo, por su voto a futuro pero jurídicamente no tiene ninguna consecuencia”, declaró.

La mañana de ayer martes, Roberto Yáñez Moreno, presentó un cuarto peritaje realizado a la firma de Cuauhtémoc Blanco Bravo en el contrato donde se renta como candidato a la alcaldía de Cuernavaca cobrando la cantidad de siete millones de pesos, esto como repuesta a la denuncia presentada por el mismo ex futbolista en contra de los hermanos Yáñez Moreno.

Yáñez Moreno explicó que el nuevo estudio fue realizado por un perito particular en materia de Tránsito Terrestre, Grafoscopía y Documentoscopía, por parte del perito Efraín Jaimes Chávez, quien después de comparar la firma plasmada en dicho contrato con otras dieciocho de Blanco Bravo, determinó que pertenecían al mismo sujeto.